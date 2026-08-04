Inumet diseña nuevo sistema de "advertencias pronosticadas" y sumará radares clave para anticipar tormentas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) acelera la colocación de dos radares meteorológicos que permitirán mejorar los pronósticos del tiempo. En este contexto, la presidenta del organismo, Madeleine Renom, anunció que se trabaja en el diseño de una herramienta llamada "advertencia pronosticada", similar a las alertas que se emiten ante inclemencias fuertes pero con mayor anticipación, de entre 24 y 48 horas.

Renom concurrió este martes al Parlamento, donde en la Cámara de Diputados se debate la Rendición de Cuentas, y explicó qué se ha hecho en 2025, primer año de gestión de la nueva administración, y qué se prevé hacer de aquí en adelante.

En este contexto explicó que "se avanzó para concretar" la colocación de dos radares meteorológicos, un antiguo anhelo de Inumet, que inició un proceso de compra en la anterior administración y lo continuó en esta. La presidenta indicó que "se firmó el contrato de adjudicación en mayo" y que el objetivo es que se instalen "el año que viene".

Estas son herramientas clave para la detección de tormentas y Uruguay no cuenta con ninguna de ellas hasta ahora. Durante la administración anterior se adjudicó parcialmente a la empresa Meteopress Spol. S.R.O., de República Checa, la adquisición, instalación, capacitación y mantenimiento de los dos radares meteorológicos.

Ya en 2025 Renom había adelantado que, tras una serie de correcciones al contrato, se resolvió seguir adelante y así adquirir estos dos instrumentos clave para la detección temprana de fenómenos climáticos destructivos.

Sin dar más detalles del proceso, Renom dijo este martes que espera que los radares estén en funcionamiento en 2027. Confirmó, de todas formas, que se cambió la ubicación prevista. Originalmente los radares meteorológicos se instalarían en Ismael Cortinas, Flores, y en Pirarajá, Lavalleja, pero finalmente estarán en Castellanos, Canelones, y Young, Río Negro.

Tormenta con rayos en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli.

"No cubren todo el país", reconoció, pero indicó que sí cubrirán la parte sur y el litoral oeste, es decir, la zona de mayor población de Uruguay y también la zona por donde se da el principal ingreso de "tormentas convectivas importantes" desde el este argentino. "Nos queda desprovisto el litoral norte, donde los eventos también son bastante severos", admitió; allí se seguirá trabajando en el formato habitual.

De cara al año que viene Inumet prevé "lo que se llaman advertencias pronosticadas, o sea, a 24 y 48 horas". Hoy por hoy las alertas se emiten próximas a las tormentas, a veces incluso cuando las inclemencias ya se hacen sentir: lo que se hace en algunas instancias, previamente, es emitir avisos especiales a la población para complementar el pronóstico del tiempo.

Inumet prevé una "situación compleja" el jueves

Para el jueves está pronosticado que se registren lluvias y tormentas en buena parte del territorio nacional. Según dijo Renom en rueda de prensa, será "una situación compleja" que seguramente amerite la emisión de advertencias meteorológicas.

De cara al fenómeno de El Niño, que en Uruguay implicará precipitaciones más frecuentes y abundantes por las corrientes de aire que se generan desde la zona tropical del océano Pacífico —cuyas aguas están más calientes de lo habitual—, Renom dijo que durará "un año" y tendrá su "pico máximo" en noviembre y diciembre, aunque desde setiembre empezará a "notarse sobre todo en el norte del país", donde ya se están viendo algunas consecuencias de las precipitaciones continuas. También se prevén nuevos episodios en abril de 2027.