Construcción: Sunca y empresarios firman preacuerdo con aplicación “progresiva” de reducción de la jornada laboral

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, informó este martes que se firmó un preacuerdo laboral con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), luego de semanas de negociaciones.

“Después de varios días intensos de negociaciones, en este momento se está firmando el preacuerdo; estoy habilitado a decirlo porque acabo de hablar con los representantes del sector empresarial”, dijo el empresario esta mañana en diálogo con Radio Carve.

Sobre lo acordado, detalló que el convenio tiene un plazo de cinco años y “toma en cuenta la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas”, con “algunas contrapartidas y flexibilidades”.

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, indicó a El País que la reducción de la jornada se aplicará “progresivamente a partir del año que viene, primero con una hora por semana”. “En el 2030 vamos a estar llegando a las 40 horas”, agregó.

“Hoy tenemos un régimen de 44 horas semanales, en el que se distribuyen nueve de lunes a jueves y ocho el viernes”, indicó.