BPS confirmó que un grupo de jubilados cobrará sus pasividades con un aumento a partir de este 4 de agosto

A partir de hoy martes 4 de agosto de 2026, varios jubilados y pensionistas que cobran prestaciones del Banco de Previsión Social (BPS) verán un aumento del 2,5 % en sus partidas mensuales. En este contexto, el organismo estatal confirmó cuáles serán las pasividades que tendrán ese incremento correspondiente al mes de julio 2026.

La entidad pública también dio a conocer las fechas de cobro de las prestaciones que se pagan en agosto, siendo este martes la primera fecha que aparece en el calendario de BPS para el mes corriente.

¿Quiénes tendrán un aumento en sus jubilaciones?

El incremento de los beneficios que se prevé para este octavo mes del año alcanzará a las personas que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas de BPS como único ingreso, incluyendo las cajas Militar y Policial, lo que representa alrededor de 120.000 pasivos en el país.

Con el aumento de 2,5 % para esas jubilaciones y pensiones, el mínimo a cobrar pasará a ser de $ 21.887.

Además, la presidenta de BPS, Jimena Pardo, confirmó en julio que el aumento en las pasividades no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro.

Pago de prestación en pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Jubilados y pensionistas que cobran hoy 4 de agosto

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el martes 4 de agosto y el miércoles 19 de agosto, dependiendo de su número de cédula. Se puede observar el calendario de BPS para agosto a través de este enlace.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Fachada del edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

Los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.