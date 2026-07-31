Unas 120.000 personas empezarán a cobrar sus jubilaciones con un aumento del 2,5 % en agosto: fechas de cobro

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó que unas 120.000 jubilaciones y pensiones que se pagan en agosto se comenzarán a cobrar con el aumento del 2,5 % que está previsto desde que el organismo hizo el anuncio a principios de julio.

Las jubilaciones y pensiones que aumentan 2,5 % en agosto

El incremento de los beneficios previsto para agosto alcanzará a las personas que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso a través de BPS, incluyendo las cajas Militar y Policial, lo que representa alrededor de 120.000 pasivos en el país.

Con ese ajuste, las pasividades mínimas pasarán a ser de $ 21.887, confirmó la presidenta de BPS, Jimena Pardo.

La jerarca indicó además que el aumento en las partidas no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro. Cabe recordar que los cobros de agosto corresponden correspondientes al mes de julio.

Edificio de BPS. Estefania Leal/Archivo El Pais

Fechas de cobro de jubilaciones en agosto 2026

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el martes 4 de agosto y el miércoles 19 de agosto, dependiendo de su número de cédula. Se puede observar el calendario de BPS para agosto a través de este enlace.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

Los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.