BPS aumentó en 2026 los montos de una partida económica que paga a familias que reúnen cuatro requisitos

El Banco de Previsión Social (BPS) actualizó en este año 2026 las cantidades de dinero que pueden cobrar los beneficiarios de una prestación que alcanza a ciertas familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para acceder a ese beneficio, Plan de equidad, las personas deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el organismo estatal.

La partida económica mensual se ofrece en distintas escalas, según BPS, que se organizan dependiendo de la necesidad que tenga cada familia.

Requisitos para cobrar el Plan de equidad de BPS

Las personas incluidas dentro de este beneficio son niños y adolescentes que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, o que se encuentren internados en régimen de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y el Adolescente Uruguayo (INAU) o en instituciones con convenio.

Para poder percibir esta partida económica, estos son los cuatro requisitos que deben reunir los beneficiarios:

Estar inscriptos y concurrir asiduamente a institutos de educación formal o no formal, públicos o privados, a excepción de las personas con discapacidad. La concurrencia a institutos de educación no formal garantiza el derecho a la prestación por única vez, por un período de hasta un año.

Tener la cantidad de controles médicos correspondientes a su edad, realizados en salud pública o en el sistema privado de salud.

Mayores de 18 años con discapacidad deberán asistir a revisión médica cada tres años.

El titular (padre, madre o quien tenga la tenencia de los beneficiarios) debe residir en Uruguay.

Este beneficio de BPS no se puede cobrar al mismo tiempo que otros tipos de asignaciones familiares.

Montos a percibir por esta partida económica en 2026

BPS indicó que el pago mensual se otorga a las personas que tengan la responsabilidad legal sobre el menor. En caso de que dos personas de distinto sexo compartan esa condición, será la mujer quien tenga preferencia.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El monto varía en función de la cantidad de beneficiarios por familia, nivel educativo y si el beneficiario padece una enfermedad.

Estos son los valores mensuales básicos actualizados a 2026:

$ 2.686,51 por el primer beneficiario (en gestación, menor de 5 años y escolares).

$ 1.151,38 (complemento) por el primer beneficiario cursando nivel intermedio.

$ 3.837,90 por beneficiarios con discapacidad.

$ 2.686,51 por cada beneficiario internado en régimen de tiempo completo en establecimientos del INAU o instituciones con convenio con este.

Períodos de amparo para la prestación

Estos son los períodos de amparo estipulados por BPS para los beneficiarios:

Si el beneficiario cursa Primaria, queda cubierto hasta los 14 años. Cuando no ha completado Primaria por enfermedad o por residir en zonas rurales a más de 5 km del centro educativo más cercano, se extiende hasta los 16 años.

Si cursa Secundaria en institutos educativos estatales o privados habilitados, la cobertura rige hasta los 18 años.

Si el beneficiario tiene pensión por invalidez de BPS, queda amparado hasta los 18 años.

Los niños con discapacidad, sin derecho a pensión invalidez, podrán percibir el beneficio de por vida o hasta que cobre otra prestación de BPS.

Cómo solicitar el beneficio ante BPS

Este trámite se puede realizar tanto en línea como de manera presencial. Para hacerlo en línea, es necesario contar con un usuario personal de BPS y completar una declaración jurada.

Edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Los requisitos para hacer el trámite se pueden encontrar en la página web de BPS. También ahí se puede ver la información de cómo recibir asesoramiento de BPS para el trámite.

Las consultas se pueden remitir a través de este enlace, como también por la vía telefónica al 0800 7263 o por el número de WhatsApp del Mides: 092643370.

Para hacer una consulta de manera presencial, se puede concurrir a las oficinas de Mides en los siguientes departamentos: Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Río Negro, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta Y Tres.