BPS confirmó cuándo se pagan las asignaciones familiares de agosto de 2026: las fechas de cobro

El Banco de Previsión Social (BPS) informó cuáles son las fechas de los pagos de asignaciones familiares que se cobran en agosto de 2026, correspondientes a julio.

En las oficinas centrales de Montevideo, las asignaciones familiares amparadas por la ley N° 18.227, como también las de la ley N° 15.084, tendrán sus pagos entre el martes 4 de agosto hasta el miércoles 19 de agosto.

Estas fechas fueron aprobadas en noviembre de 2025, en la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026. BPS le aclaró a El País que pueden estar sujetas a cambios.

Los pagos a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el martes 4 de agosto de 2026.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el miércoles 5 de agosto hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Los beneficiarios de la asignación pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

Fechas de pago de asignaciones familiares de BPS para el interior en agosto

Para los beneficiarios que residen en el interior, las asignaciones familiares que se cobren a través de la Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam), en los bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el martes 4 de agosto.

demás, los pagos que se cobren en empresas contratistas en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el miércoles 5 de agosto hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Qué necesito para cobrar la asignación de BPS

Para cobrar la asignación, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes realicen el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.