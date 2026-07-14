BPS confirmó a cuánto ascenderán las jubilaciones con el aumento previsto a partir de agosto de 2026

A partir de las fechas de cobro de pasividades de agosto, varios jubilados y pensionistas notarán un aumento en sus prestaciones provenientes del Banco de Previsión Social (BPS).

El incremento de los beneficios alcanzará a las personas que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso a través de BPS, incluyendo las cajas Militar y Policial, lo que representa alrededor de 115.000 pasivos en el país.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones mínimas de BPS?

La presidenta de BPS, Jimena Pardo, confirmó que el aumento para los pasivos comprendidos será del 2,5 %, por lo que las jubilaciones y pensiones mínimas pasarán a ser de $ 21.887. La jerarca añadió que el incremento en las partidas no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro.

El aumento de las pasividades mínimas se comenzará a reflejar a partir de los cobros de agosto de 2026, correspondientes al mes de julio.

Pago de una prestación económica en billetes de pesos uruguayos con la imagen del Banco de Previsión Social (BPS) de fondo. Foto: Archivo El País.

Fechas de cobro de pasividades en agosto 2026

Según la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026, para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, los beneficiarios podrán asistir a las oficinas centrales entre el 4 de agosto y 19 de agosto de 2026. No obstante, BPS le aclaró a El País que estas fechas pueden estar sujetas a cambios.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Entrada al edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

El organismo estatal también dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.