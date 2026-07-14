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BPS comunicó que se acerca la fecha de vencimiento para el pago de aportes rurales

El Banco de Previsión Social recordó a los contribuyentes de la aportación rural que deberán realizar el pago correspondiente al primer cuatrimestre de 2026.

El País
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14/07/2026, 11:27
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Banco de Prevision Social (BPS).
Banco de Prevision Social (BPS).
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El Banco de Previsión Social (BPS) volvió a emitir un recordatorio para los contribuyentes de la aportación rural que en julio de 2026 vence el plazo para realizar el pago de las obligaciones correspondientes al primer cuatrimestre rural de este año.

A través de una comunicación oficial, el organismo estatal advirtió a las empresas rurales que este 31 de julio es el vencimiento del tiempo dispuesto para cumplir con las obligaciones por contribuciones especiales de seguridad social del primer cuatrimestre de 2026.

BPS definió la fecha en la que comenzará a pagar las jubilaciones que tienen un aumento del 2,5 % previsto

Esto incluye a los contribuyentes de aportes rurales que desarrollen explotaciones agropecuarias, total o parcialmente, en inmuebles localizados en los departamentos de Lavalleja, Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Rocha, Florida y Montevideo, de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 15/026 del 20 de enero de 2026.

BPS además publicó un calendario de vencimientos para los pagos correspondientes a todo el año 2026.

¿Cómo se realiza el pago de aportes rurales?

La entidad pública también explicó cómo se puede realizar el pago de estas obligaciones.

Ovejas, ovinos, majada
Ovejas en zona rural de Uruguay.

Para abonar el monto correspondiente, se puede ir a la opción de emitir facturas en la página web de BPS. Es necesario contar con un usuario personal BPS para ingresar.

Para obtener más información, los contribuyentes se pueden comunicar por vía telefónica a 0800 2001, la opción de asistencia al contribuyentes.

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