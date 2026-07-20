¿Cuándo pagan los subsidios de BPS en agosto de 2026? Las fechas de cobro para las prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) comunicó el calendario de pagos para los diferentes subsidios que otorgará a sus beneficiarios en el mes de agosto de 2026, correspondiente a julio de 2026.

Para todos los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el martes 4 de agosto hasta el miércoles 19 de agosto.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el miércoles 5 de agosto hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Por último, los pagos a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el martes 4 de agosto de 2026.

Estas fechas fueron aprobadas en noviembre de 2025, en la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026. BPS le aclaró a El País que estas fechas pueden estar sujetas a cambios.

Edificio del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Fechas de pagos de subsidios de BPS para el interior en agosto 2026

Para los beneficiarios que residen en el interior, los subsidios que se cobren a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el martes 4 de agosto.

En tanto, los pagos de subsidios a través de empresas contratistas a beneficiarios en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el miércoles 5 de agosto hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

¿Qué necesito para cobrar subsidios de BPS?

Para cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Los beneficiarios de subsidios pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".