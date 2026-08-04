El pronóstico para el miércoles 5 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 5 de agosto de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por cielos mayormente cubiertos, nieblas y neblinas, con precipitaciones y tormentas en varias zonas; el rango térmico nacional irá desde una mínima de 10°C hasta una máxima de 23°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; los vientos rotarán del este al norte con intensidades de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo seguirá entre nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, mientras continuarán las precipitaciones y tormentas, con viento del norte de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 23°C.

Para el noreste, la mañana se presentará cubierta, con nieblas y neblinas, y habrá precipitaciones acompañadas por tormentas; el viento irá del este al norte con velocidades de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas, con viento del norte de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 12°C y 22°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y probables tormentas; los vientos serán del este, de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con neblinas y bancos de niebla, y podrán registrarse precipitaciones, mientras el viento del este mantendrá intensidades de 10-30 km/h con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 19°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará cubierto, con nieblas y neblinas, y se registrarán precipitaciones, con viento del este de 10-30 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas estarán entre 12°C y 19°C.

Punta del Este bajo un cielo nublado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, el pronóstico marca una mañana cubierta, con nieblas y neblinas, precipitaciones y probables tormentas; los vientos serán del este, de 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de cielo cubierto, nieblas y neblinas, con precipitaciones y probables tormentas, y viento del este de 10-30 km/h con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 20°C.

Para Punta del Este, la mañana estará nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones; el viento soplará del noreste al este con intensidades de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo quedará cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y podrán darse precipitaciones escasas y aisladas, con viento del sureste y este de 10-30 km/h. Las temperaturas se moverán entre 12°C y 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones; los vientos irán del noreste al sureste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche predominará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y habrá probables precipitaciones escasas y aisladas, mientras el viento será del sureste y este de 10-30 km/h. Las temperaturas quedarán entre 11°C y 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.