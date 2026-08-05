Se viene un ciclón extratropical: Inumet publica un aviso especial a la población por tormentas y viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por "tormentas muy fuertes, puntualmente severas, y posterior formación de un ciclón extratropical". Se trata de dos fenómenos que tendrán lugar fundamentalmente este jueves.

Dice Inumet que primero desde la mañana "se prevé el ingreso de un frente frío desde el litoral oeste que provocará tormentas muy fuertes y puntualmente severas". Estas "afectarán principalmente el litoral oeste, centro y norte del país, aunque las condiciones se extenderán a todo el país".

Los acumulados de lluvia más significativos oscilarán entre 60 y 80 milímetros aunque "podrán ser superados de forma puntual" en alguna zona de tormentas. No se descarta, además, "caída de granizo e intensa actividad eléctrica".

Por otro lado, "desde la tarde se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este".

Esta inclemencia se hará sentir con más fuerza en todo el sur del Río Negro pero principalmente en la zona costera. Serán "vientos persistentes fuertes y muy fuertes de 40 a 70 km/h y rachas de entre 70 y 100 km/h", incluso "superiores" en determinados momentos. En este contexto "también se prevé un aumento significativo del oleaje".

Este aviso especial de Inumet se emitió en paralelo a una serie de actualizaciones de una alerta amarilla que se publicó también este miércoles y que afectó principalmente al norte, este, centro y litoral oeste del país.

Temporal de viento, lluvias copiosas y una masa de aire polar: los detalles del pronóstico del tiempo

El territorio uruguayo ya está atravesado por una masa de aire húmedo e inestable que provoca lluvias dispersas hace varios días. El pronóstico del tiempo marca que el cielo seguirá cubierto y por ahora no se verá el sol, pero además el jueves llegará un frente frío que provocará precipitaciones que pueden ser copiosas y luego tendrá lugar un temporal de viento y se dará el ingreso de una masa de aire de origen polar que hará bajar abruptamente las temperaturas.

"Vuelve el invierno", dijo a El País el meteorólogo Mario Bidegain, dando por terminado el pronóstico de temperaturas por encima de lo normal que se registran hasta este miércoles inclusive. A partir del jueves empezará una caída que se hará más notoria el viernes y aún más el fin de semana. El especialista indicó que habrá "tiempo típico de invierno a partir del sábado".

Personas se cubren de la lluvia y el viento un día de mal tiempo en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé. El País.

"Las lluvias van a ser más importantes este jueves" por el frente frío, dijo Bidegain, quien pronosticó entre 30 y 40 milímetros de precipitaciones acumuladas. Ocurrirá fundamentalmente luego del mediodía en Montevideo, y a la madrugada del viernes aumentará la velocidad del viento a 70 u 80 kilómetros por hora en zonas costeras, lo que entra en la categoría de temporal. Empezará a amainar en la tarde del viernes. Luego, producto de la rotación de la dirección del viento, que pasará a ser del sur y suroeste, ingresará una masa de aire frío de origen polar que persistirá al menos hasta el lunes.

"Viene una masa de aire polar mucho más fría que hará bajar las temperaturas notoriamente", advirtió Bidegain. Desde los 16° de máxima que se esperan para este miércoles se caerá a 14° el viernes y 11° para sábado y domingo, explicó.