Orsi afirmó que visita del papa León XIV es "oportuna" y una "señal fuerte" para la región

El presidente de la República, Yamandú Orsi, opinó este miércoles que la visita del papa a Uruguay es "oportuna" y una "señal fuerte" para la región.

"América del Sur aparece como una región de paz. Claro, con nuestras nanas: el tema del crimen organizado, todos los problemas nuestros, pero esto es como un bálsamo, me parece", afirmó en el programa Alguien tiene que decirlo, del periodista argentino Eduardo Feinmann.

Además, recordó su visita al Vaticano y destacó el trabajo que hizo el pontífice para informarse sobre la actualidad uruguaya. "El tipo se había analizado todo, pero con esa sonrisa, como diciendo "es un problema". Él tiene clarísimo lo que somos, nuestras características (...) Él y su equipo se habían tomado el trabajo de analizar el proceso de la discusión de la Ley de Eutanasia. Me dio sus puntos de vista más allá de lo filosófico, de cómo se había procesado la discusión en otros países. Ahí me di cuenta de que, claro, el Vaticano es un lugar de decisión política bastante más relevante de lo que pensamos", manifestó.

El presidente Yamandú Orsi, su esposa Laura Alonsoperez y el papa León XIV. Foto: EFE.

También reflexionó, nuevamente, sobre el concepto de laicidad, y señaló que el debate sobre el rol de la Iglesia y el Estado es algo "muy uruguayo". "En cualquiera de los escenarios, el respeto y la tolerancia para aquellos que tienen la fe como guía. En Uruguay creo que a veces nos falta analizar eso, y esa actitud de permitir todos los credos tiene que reflejarse en una tolerancia muy fuerte", remarcó.

Por otra parte, Orsi afirmó que la encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo le "encantó" y que "está bueno leerla", ya que aborda temas relevantes de discusión a nivel político, como el avance de la Inteligencia Artificial.

El pontífice estará del 6 al 8 de noviembre en Uruguay, del 8 al 11 en Argentina y el resto de la gira en Perú, donde vivió dos décadas como misionero y donde visitará la ciudad de Chiclayo (noroeste), de la que fue obispo.

Por ciudades, en Uruguay estará en Montevideo, Paysandú y Florida; en Argentina visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján y en Perú estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Qué hará el papa en Uruguay

El 6 de noviembre es un viernes. Este miércoles habrá una conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Nunciatura Apostólica para dar detalles, pero según supo El País lo planificado es que en la mañana del sábado 7 vuele a Paysandú temprano; esa misma tarde, de regreso, irá a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Borro, y recorrerá Casavalle. El sábado de noche se realizará una celebración en el Estadio Centenario y el domingo por la mañana sobre la hora 10 estará en la ciudad de Florida para la celebración de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.