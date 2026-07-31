Yamandú Orsi destacó el mensaje de la directora del FMI sobre Uruguay: "Me encantó, es maravilloso"

El presidente de la República Yamandú Orsi destacó este viernes la reunión que mantuvo con la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva. “Me encantó, por supuesto nos pidió, bueno, tienen que ser más audaces y eso está bárbaro, que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, expresó el mandatario.

Orsi encabezó la presentación de obras en el puente de La Concordia, entre Artigas y Quaraí, en la frontera con Brasil, y en ese marco fue consultado por los periodistas locales sobre varios temas.

El presidente dijo en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que prefería "no distraer la atención" de la importante obra que se estaba inaugurando en Artigas, y por eso se limitó a responder esta frase sobre la reunión con la jerarca del FMI.

Hacía 15 años que un director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI, la máxima autoridad del organismo) no visitaba Uruguay. Esto se concretó el jueves con la llegada de Kristalina Georgieva quien mantuvo un diálogo abierto con el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa en el cierre de las Jornadas Anuales de Economía de la entidad. La directora gerente del FMI, se reunió en forma privada con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, Tolosa y otros integrantes de ese ministerio y luego con el presidente Orsi.

Uruguay como ejemplo

El FMI tomará a Uruguay como ejemplo o caso ante otros países para mostrar cómo la fortaleza fiscal y de las instituciones contribuyen al desarrollo económico, según anunció Oddone en Torre Ejecutiva.

Georgieva dijo en varias ocasiones en su charla con Tolosa que “Uruguay es un país maravilloso y que está haciendo las cosas muy bien”; “tan bien que por eso no vine antes”, agregó con humor.

Kristalina Georgieva, al frente del FMI, en su visita a Uruguay.

Ignacio Sánchez, El País.

Se mostró optimista sobre el futuro en general, y en particular de Uruguay, que a su entender tiene una buena posición geográfica para potenciar su rol logístico regional y ha acertado en su política de establecer alianzas con otros países y en el Mercosur. No obstante, observó el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la necesidad de reforzar su resiliencia ante un entorno global fragmentado e incierto, y apuntó que los uruguayos deberían animarse a arriesgar más. “Protejan la estabilidad del país, pero tomen más riesgos en el mundo nuevo”, dijo.

“Invertir más no sería un comportamiento arriesgado, sino acorde con la nueva estructura económica que ha logrado Uruguay que está más blindada que en el pasado y donde muchos miedos o medidas cautas ya no tienen sentido”, aclaró Tolosa posteriormente.