“Te amamos muchísimo”: el gesto de una escolar uruguaya que conmovió a la directora del FMI

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Montetario Internacional (FMI), visitó Uruguay este jueves para participar de las Jornadas Anuales de Economía del Banco Central (BCU) y reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Pero también tuvo un especial encuentro que la hizo emocionar.

A través de su cuenta de X, Georgieva compartió fotos del emotivo encuentro con una alumna de la escuela pública N° 108, en Solymar Norte. "Al dejar Uruguay, me llevo conmigo maravillosos recuerdos y este momento muy especial en la escuela 108. Sofía, una joven estudiante, me sorprendió con una pequeña bandera búlgara y una nota escrita a mano llena de cariño. Un gesto hermoso que llevaré conmigo. ¡Gracias por la calidez, Uruguay!", escribió.

La economista compartió una foto de la carta escrita por Sofía en búlgaro, idioma materno de la titular del FMI. "Bienvenida a nuestra escuela. Es un gran honor para mí conocerte. Me alegra mucho que estés aquí en nuestra escuela y tener la oportunidad de escribirte esta carta. Quiero agradecerte tu visita y desearte mucho éxito en todo lo que hagas. Espero que te guste nuestra escuela y pases un día maravilloso con nosotros. ¡Gracias por venir!", dice la carta traducida.

En tanto, la niña también le entregó una bandera de Bulgaria con un sentido mensaje en español: "Muchas gracias por la visita. Estamos muy felices. Te amamos muchísimo. Con amor, de 6°. Uruguay te ama y valora".

As I leave Uruguay, I take with me wonderful memories and this very special moment at Escuela 108. Sofia, a young student, surprised me with a little Bulgarian flag and a heartfelt handwritten note. A beautiful gesture I will carry with me. Gracias por la calidez, Uruguay! 🇺🇾 pic.twitter.com/mhdFz4nyyw — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 31, 2026

Georgieva también tuvo palabras de elogio para el plan Ceibal, "que están dando forma al futuro digital de Uruguay". "El compromiso de Ceibal con la educación y la inclusión digital, apoyado por la innovación y la IA, está ayudando a mantener a los estudiantes y el aprendizaje en el centro del cambio tecnológico", expresó, junto a fotografías con las autoridades de ANEP y Ceibal en la escuela citada.

Los mensajes de la titular del FMI en su visita a Uruguay

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunió en Uruguay con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, luego de su visita a Argentina, en la que valoró la estabilidad del país, la baja de inflación lograda y la necesidad de trabajar en conjunto ante un mundo incierto y fragmentado. En tanto, mencionó al Mercosur como un logro.

Georgieva recomendó continuar los esfuerzos para aumentar la resiliencia, la cooperación y las alianzas económicas en un entorno incierto. A su entender, el BCU no debería proponerse por ahora una nueva meta de inflación para llevarla por debajo del 4,5%, porque la inflación en el mundo está en alza, y con cumplir el mantenimiento en 4,5% alcanza. Dijo que la revisión de esa meta podría darse, por ejemplo, en un par de años.

"Protejan la estabilidad del país, pero tomen más riesgos en el mundo nuevo", fue uno de sus mensajes en alusión a la importancia de invertir más y confiar más en la moneda local para crecer.

Kristalina Georgieva Foto: Ignacio Sánchez

Más tarde, en Torre Ejecutiva, el ministro Oddone compartió que, en reunión privada, Georgieva habló sobre “la incertidumbre que quedó instalada en el mundo, no obstante hay buenas posibilidades para economías como la uruguaya de progresar”. Esto sobre la idea de que Uruguay pueda ser puerto de salida y de logística en la región.

Oddone compartió la visión de Georgieva —dijo— sobre que estos son tiempos de “cautela” por la alta volatilidad internacional de precios relevantes, como el del combustible, sobre todo en un país con la inflación bajo control como Uruguay. “Ustedes (los uruguayos) han resuelto una serie de problemas del año 2002 a la fecha, deben de dejar de mirar el espejo retrovisor y empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgos y ser más valientes tanto en la gestión de la política pública como el sector privado”, fue el mensaje que más le quedó grabajo a Oddone, según citó el ministro.