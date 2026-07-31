"Tiempo severo" en Uruguay: Inumet y Metsul advierten por tormentas y lluvias con subibaja de temperatura

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su aviso especial a la población por "tormentas muy fuertes y puntualmente severas". Se trata de una advertencia por inclemencias que comenzarán en la tarde de este viernes y se espera que terminen a última hora del sábado. El sistema ingresará por el suroeste y se desplazará hacia el noreste, y según el meteorólogo Mario Bidegain Montevideo estará entre los departamentos más afectados.

El aviso de Inumet indica que "durante la tarde del viernes se esperan tormentas fuertes, puntualmente muy fuertes, en el litoral oeste y centro-sur del país", mientras que en la noche "se prevén tormentas muy fuertes (puntualmente severas) que ingresarán por el suroeste y se desplazarán durante la madrugada del sábado hacia el noreste, afectando al resto del territorio".

"Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 mm, que podrán ser superados de forma puntual. En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones copiosas en cortos períodos, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", añade el aviso, que concluye: "En la tarde del sábado las condiciones mejorarán desde el suroeste, mientras que podrán desarrollarse lluvias y tormentas en el noreste y este del país".

En lo que respecta específicamente a Montevideo y el área metropolitana, Inumet indica en su pronóstico que este viernes pueden darse precipitaciones y tormentas aisladas, con un aumento en la velocidad del viento, pero lo más fuerte será durante las primeras horas del sábado, con lluvias y tormentas y "rachas muy fuertes". Hacia la tarde se prevé que vaya mejorando. La temperatura tendrá un subibaja: este viernes habrá 11° de mínima y 22° de máxima, marcando un considerable aumento respecto de días anteriores; el sábado estará entre 11° y 19° y el domingo, tras el pasaje del frente frío, caerá a 9° y 15°.

Montevideo entre los departamentos más afectados por el frente frío

Bidegain señaló, en diálogo con El País, que este viernes habrá un aumento de temperatura "interesante" pero, tras la desmejora, volverá a caer y el domingo ya estará en valores invernales nuevamente.

La desmejora en el estado del tiempo incluirá "tormentas y lluvias" que empezarán en la tarde del viernes por el suroeste y se desplazarán hacia el resto del país. Habrá precipitaciones durante el sábado y en el norte, sobre todo en la frontera con Brasil, podrían volver el lunes.

"Las precipitaciones más copiosas se van a dar sobre todo en el suroeste y sur del país. Hace tiempo no teníamos esta situación", dijo y alegó que normalmente las precipitaciones más fuertes suelen ser en el norte, al menos en los últimos casos. El punto de mayores inclemencias será la costa del Río de la Plata, explicó Bidegain, lo que abarca a departamentos como Colonia, San José, Montevideo y Canelones. Allí las tormentas estarán nucleadas entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado. Circunstancialmente podría registrarse actividad eléctrica, granizo y algunas ráfagas fuertes de viento.

Personas caminan con paraguas por la Plaza Cagancha un día de lluvia. Foto: Francisco Flores/El País.

Por su parte Metsul, la agencia de meteorología del sur de Brasil, informó que en la tarde de este viernes se formarán "tormentas fuertes y severas" en Buenos Aires y luego avanzarán como frente frío con "lluvia y tiempo severo" en Uruguay empezando por el suroeste y desplazándose al resto del territorio.