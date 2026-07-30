Metsul alertó por una "nueva ola de tormentas" y "vendavales" que afectarán a Uruguay y Rio Grande do Sul

La agencia meteorológica brasileña Metsul alertó este jueves sobre una "nueva ola de tormentas" que traerá fuertes vientos y lluvias al estado de Rio Grande de Sul (limítrofe con Uruguay). El observatorio subrayó que la "oleada" comenzará en los países de la Cuenca del Plata.

Según informó este jueves el meteorólogo de la agencia Luis F. Nachtigall, sucederán tormentas "con alta probabilidad de vendavales en Rio Grande do Sul durante el fin de semana". Detallan que la mayor actividad será entre la tarde y la noche del sábado.

Además, el comunicado hace énfasis en que la inestabilidad comenzará en la región del Río de la Plata durante la tarde y la noche de este viernes. "Se espera que se forme un frente cálido con mucha lluvia, alta frecuencia de relámpagos, tormentas fuertes a severas, granizo y vendavales", detallan.

"El viernes por la tarde y noche se formarán tormentas fuertes a severas en la zona de Buenos Aires. Posteriormente, con el avance de aire frío y la influencia de un sistema de baja presión, este se desplazará como un frente frío que traerá lluvias y tiempo severo a Uruguay, comenzando en el suroeste y extendiéndose por todo Uruguay hasta la madrugada del sábado", subrayó Nachtigall.

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El pronóstico de Inumet para los próximos días

Sigue vigente un aviso especial a la población del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) que indica que desde la tarde del viernes y hasta la noche del sábado habrá un "período de tormentas fuertes, puntualmente severas", que empezará por el oeste y finalizará por el noreste.

"Durante el evento se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 60 mm, con registros que podrán ser puntualmente superiores. En las zonas afectadas por las tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos", añadió Inumet.

Fachada del Palacio Legislativo en día de lluvia en el barrio Aguada de la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El pronóstico para Montevideo y el área metropolitana habla de 8° de mínima y 17° de máxima este jueves, con períodos de sol y otros de nubosidad. El viernes habrá entre 10° y 22°, con precipitaciones y tormentas aisladas. El sábado a la mañana habrá tormentas y precipitaciones con "rachas muy fuertes", mientras que a la tarde seguirán las precipitaciones pero irá mejorando: la mínima será de 12° y la máxima de 19°. El domingo, ya sin lluvias, habrá entre 9° y 15°.