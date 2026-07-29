Inumet emite un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas: cuándo llegan

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población en el que informó de que a partir del viernes habrá "tormentas fuertes y puntualmente severas".

En concreto, las inclemencias se concentrarán entre la tarde del viernes y la noche del sábado. "Se prevé un período de tormentas fuertes, puntualmente severas", que inicialmente afectará al litoral oeste y luego se irá desplazando gradualmente por el territorio nacional hasta terminar concentrado en el noroeste. En el medio pasará, por ejemplo, por Montevideo.

"Durante el evento se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 60 mm, con registros que podrán ser puntualmente superiores", explicó Inumet, que agregó: "En las zonas afectadas por las tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos".

#AvisoALaPoblación A partir de la tarde del viernes 31 de julio por tormentas fuertes, puntualmente severas



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Pronóstico para Montevideo: cuándo tendrá tormentas y lluvias

En lo que respecta específicamente a Montevideo, Inumet pronostica para este miércoles 8° de temperatura mínima y 13° de máxima, con precipitaciones escasas y aisladas en la mañana pero con mejoras hacia la tarde. El jueves habrá 7° de mínima y 16° de máxima, marcando un leve aumento, y sin lluvias. El viernes pueden darse algunas precipitaciones y tormentas pero en principio serían aisladas y escasas.

Para el sábado Inumet pronostica alta probabilidad de lluvias y tormentas, con 12° de mínima y 17° de máxima. Ya el domingo no lloverá aunque se mantendrá nublado y la temperatura oscilará entre 9° y 15°.

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo para Montevideo que indica que el viernes subirá la temperatura a 13° y 20° pero se esperan lluvias y tormentas con más de 20 milímetros acumulados. El sábado seguirían las lluvias aunque de menor intensidad con 12° y 18°, y el domingo sin lluvias tendría una temperatura entre 9° y 13°.