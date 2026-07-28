Inumet pronostica nuevas lluvias y tormentas en Uruguay: cuándo llegan y qué zonas serán las más afectadas

El pronóstico del tiempo para Uruguay marca que se avecinan nuevas lluvias intensas y que habrá un subibaja de temperaturas esta semana. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), tras los más de 17°C este lunes en Montevideo, para este martes se anuncian 18° de máxima pero ya el jueves bajará a 13°. Salvo la probabilidad de algunas precipitaciones aisladas, lo que se espera que predomine es la niebla y las neblinas, y el cielo estará mayormente nublado.

Para el jueves Inumet prevé en la capital y el área metropolitana 16° de máxima, marcando un nuevo aumento que se notará incluso más el viernes, cuando llegue a 20°. Pero para el viernes el organismo también marca alta probabilidad de lluvias, así como para el sábado, jornada en la que también habrá tormentas. El fin de semana la temperatura volverá a bajar.

En otras zonas del país como el norte, muy afectado por las recientes precipitaciones, seguirá lloviendo hasta el miércoles, habrá un respiro el jueves y volverían las lluvias el viernes. Según Inumet, en todo el país hay probabilidad de tormentas el sábado.

Pronostican fuertes lluvias y tormentas para el viernes

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X una serie de pronósticos que dan cuenta de lo lluviosa que será la semana. En el norte ya llovió el lunes, lo que ameritó una serie de alertas meteorológicas de Inumet. Entre martes, miércoles y jueves, dice Bidegain que en el norte podrían caer entre 10 y 40 milímetros.

#Pronóstico de lluvias acumuladas, según #GFS, en 72 hrs de MAR28 (06Z) a VIE31 (06Z) julio. Se esperan 45-80 mm sobre centro y Este Rio Grande Sul (#Brasil). Sobre Norte y NE #Uruguay de 10-40 mm. pic.twitter.com/az6bE5ZP5b — Mario Bidegain (@mario_bidegain) July 28, 2026

En lo que respecta a Montevideo, hasta el viernes no se prevén nuevas lluvias. El pronóstico compartido por el meteorólogo indica que este martes habrá entre 10° y 14°, con cero horas de sol por la nubosidad. El miércoles estará más fresco, con 10° y 12° de mínima y máxima pero varias horas de sol. El jueves estará aún más despejado, con 9° y 15° como valores extremos. El viernes subirá la temperatura a 13° y 20° pero se esperan lluvias y tormentas con más de 20 milímetros acumulados. El sábado seguirían las lluvias aunque de menor intensidad con 12° y 18°, y el domingo sin lluvias tendría una temperatura entre 9° y 13°.