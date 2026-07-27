El pronóstico para el martes 28 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, martes 28 de julio de 2026, el tiempo en Uruguay estará dominado por nubosidad abundante, con inestabilidad en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 11°C a 25°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento irá del noroeste al sector este, de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde/noche continuará la nubosidad, con nuevas mejoras temporarias y fenómenos aislados, mientras el viento soplará del sector este de 10 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 15°C a 25°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con mejoras, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos rotarán del sector norte al sector este, de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h y rachas fuertes vinculadas a la actividad eléctrica. En la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias, neblinas, precipitaciones y tormentas, acompañado por viento del sector este de 10 a 40 km/h, rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 14°C a 22°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, y vientos variables de 0 a 10 km/h que luego afirmarán del sureste y este entre 10 y 30 km/h. Para la tarde/noche seguirá la cobertura nubosa y podrán registrarse precipitaciones aisladas, con viento del sureste de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 11°C a 22°C.

En el centro-sur, el tiempo durante la mañana estará nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas; el viento será variable de 0 a 10 km/h y luego del sureste y este de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con probables precipitaciones aisladas, mientras los vientos del sureste y este alcanzarán entre 20 y 40 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 19°C.

Cielo con nubes. Foto: Freepik.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se mantendrá nubosa y cubierta, con mejoras temporarias, nieblas, neblinas, precipitaciones y tormentas; el viento irá del noroeste al sector este de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde/noche persistirá la nubosidad, con mejoras temporarias, precipitaciones y probables tormentas, y el viento soplará del sureste de 20 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 17°C.

Para Punta del Este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones aisladas, acompañada por vientos del noroeste al sector sur de 10 a 30 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con viento del sureste de 20 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y viento del oeste al sector sur de 10 a 30 km/h. Para la tarde/noche seguirá el cielo cubierto, con vientos del sureste y este de 20 a 40 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.