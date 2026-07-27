Inumet emite una alerta por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica a las 12:50 horas, o ante cambios significativos.

"Una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes", detalló Inumet.

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", indicó el Instituto Uruguayo de Metorología.

Alerta amarilla Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: Todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Tacuarembó y Tambores.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.