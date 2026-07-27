Suben las temperaturas pero vuelven las lluvias a Uruguay: el pronóstico con las zonas más afectadas

El pronóstico del tiempo para Uruguay marca que este lunes volverán las lluvias y tormentas aunque no en todo el territorio nacional. Lo que sí abarcará a todo el país son las temperaturas relativamente altas para la época, con máximas de 19°C en Montevideo, dos grados más arriba que este domingo, jornada que estuvo bastante agradable.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca 11° de mínima y 21° de máxima en el noroeste, una zona donde el tiempo irá desmejorando con precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. De hecho, se esperan allí rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas. Esta situación se extenderá durante todo el martes y hasta la mañana del miércoles, con altas temperaturas.

El noreste, con temperaturas un poco más bajas pero también relativamente altas para la época, también espera lluvias y tormentas desde este lunes y hasta el miércoles.

Toda esa región norte será la más afectada por estas inclemencias. Se espera que llueva, aunque con menor intensidad, también en la zona centro-sur y en el este.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Según Inumet, las áreas menos afectadas por las lluvias —donde se pronostican débiles— serán el suroeste y Montevideo y el área metropolitana. En lo que respecta a la capital, hacia la tarde de este lunes se prevé que el cielo se cubra y haya precipitaciones escasas, con nieblas y neblinas. La temperatura mínima pronosticada es de 10° y la máxima de 19°. El martes amanecerá igual, con probables precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas y cielo cubierto; la mínima será de 12° y la máxima de 18°. Ya desde el miércoles se prevé una caída en la temperatura, que no superará los 13°.

Cazatormentas advierte por inclemencias en el norte

El cazatormentas Mati Mederos, quien publica habitualmente pronósticos en sus redes sociales, indicó que "vuelven las lluvias y las tormentas" pero que la zona más afectada será el norte, fundamentalmente el área fronteriza con Brasil, donde se esperan hasta 80 milímetros.

Las temperaturas, dijo, irán "de frescas a templadas" y "desde el mediodía van a empezar a formarse nuevas lluvias y tormentas en el noroeste, norte y noreste". "Algunas de estas tormentas pueden ser fuertes y provocar lluvias intensas en poco tiempo, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuertes. El resto de las regiones no van a tener problemas", aseveró.