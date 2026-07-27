Suben las temperaturas pero vuelven las lluvias a Uruguay: el pronóstico con las zonas más afectadas
Inumet indica que Montevideo tendrá 19°C este lunes, dos más que el domingo. Las tormentas empezarán y serán más fuertes en el norte, donde se esperan fuertes rachas de viento.
El pronóstico del tiempo para Uruguay marca que este lunes volverán las lluvias y tormentas aunque no en todo el territorio nacional. Lo que sí abarcará a todo el país son las temperaturas relativamente altas para la época, con máximas de 19°C en Montevideo, dos grados más arriba que este domingo, jornada que estuvo bastante agradable.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca 11° de mínima y 21° de máxima en el noroeste, una zona donde el tiempo irá desmejorando con precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. De hecho, se esperan allí rachas de viento fuerte asociadas a las tormentas. Esta situación se extenderá durante todo el martes y hasta la mañana del miércoles, con altas temperaturas.
El noreste, con temperaturas un poco más bajas pero también relativamente altas para la época, también espera lluvias y tormentas desde este lunes y hasta el miércoles.
Toda esa región norte será la más afectada por estas inclemencias. Se espera que llueva, aunque con menor intensidad, también en la zona centro-sur y en el este.
Según Inumet, las áreas menos afectadas por las lluvias —donde se pronostican débiles— serán el suroeste y Montevideo y el área metropolitana. En lo que respecta a la capital, hacia la tarde de este lunes se prevé que el cielo se cubra y haya precipitaciones escasas, con nieblas y neblinas. La temperatura mínima pronosticada es de 10° y la máxima de 19°. El martes amanecerá igual, con probables precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas y cielo cubierto; la mínima será de 12° y la máxima de 18°. Ya desde el miércoles se prevé una caída en la temperatura, que no superará los 13°.
Cazatormentas advierte por inclemencias en el norte
El cazatormentas Mati Mederos, quien publica habitualmente pronósticos en sus redes sociales, indicó que "vuelven las lluvias y las tormentas" pero que la zona más afectada será el norte, fundamentalmente el área fronteriza con Brasil, donde se esperan hasta 80 milímetros.
Las temperaturas, dijo, irán "de frescas a templadas" y "desde el mediodía van a empezar a formarse nuevas lluvias y tormentas en el noroeste, norte y noreste". "Algunas de estas tormentas pueden ser fuertes y provocar lluvias intensas en poco tiempo, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuertes. El resto de las regiones no van a tener problemas", aseveró.
¡ATENCIÓN! VUELVEN LAS LLUVIAS Y TORMENTAS A LA REGIÓN 🌧️🌩️— Mati Mederos (@MatiMederosURU) July 26, 2026
• Mañana vamos a tener un día con ambiente fresco a templado en Uruguay y la región central de Argentina, mientras que el norte argentino tendrá máximas que podrían superar los 29°C. 🌡️
• Desde el mediodía comenzarán… pic.twitter.com/ZBa2V3nexY
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