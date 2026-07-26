El pronóstico para el lunes 27 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de lunes 27 de julio de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 27 de julio el tiempo en Uruguay tendrá una jornada inestable, con temperaturas que a nivel nacional irán desde una mínima de 8°C hasta una máxima de 21°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo nuboso a cubierto, bancos de niebla y neblinas, con desmejora por precipitaciones y tormentas; el viento soplará del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y posibles rachas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con mejoras temporarias y neblinas, además de precipitaciones y tormentas, mientras el viento rotará del NE al NW a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, períodos de variables de 0-10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 11°C y máxima de 21°C.
Para el noreste, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, y una desmejora con precipitaciones y tormentas; los vientos serán del NE y E a 10-30 km/h, con probables rachas fuertes vinculadas a tormentas. Durante la tarde/noche persistirá la nubosidad abundante, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, mientras el viento del NE alcanzará 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 10°C y máxima de 18°C.
En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probable formación de tormentas aisladas; el viento será del NE a 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche habrá cielo nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y tormentas aisladas, y el viento soplará del sector N a 10-30 km/h, luego con períodos de variables de 0-10 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 9°C y máxima de 20°C.
En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de probable formación de tormentas aisladas; el viento será del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, mientras el viento del sector N irá a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, luego variables de 0-10 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 8°C y máxima de 18°C.
En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, y vientos del E y NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, mientras el viento rotará del NE al N y NW a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 9°C y máxima de 18°C
En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, y viento del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del NE al NW a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 16°C
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, con viento del NE a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, precipitaciones y probables tormentas, mientras el viento irá del NE al NW y W a 10-30 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 19°C
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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