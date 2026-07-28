Tigre vs. Nacional por los playoffs de Copa Sudamericana: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional se aferra a la épica ante Tigre y buscará revertir una serie más que compleja por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Después del 3-0 sufrido en el Gran Parque Central, la crisis futbolística se intensificó en el tricolor. Fueron días de muchos intercambios, se instaló la incertidumbre en relación al futuro de Jorge Bava y desde el club afirmaron que ninguna postura “es inamovible” por más que tenga contrato hasta fin de año.

Las estadísticas dan cuenta del peor arranque del siglo XXI al cabo de 21 partidos, pero hoy el Bolso tiene la oportunidad perfecta para resurgir en un contexto adverso. De visita y con el favoritismo totalmente volcado al Matador.

El entrenador está obligado a introducir al menos tres cambios en relación al primer cruce por la lesión de Sebastián Coates, la expulsión de Bruno Zuculini y la dolencia de Baltasar Barcia, quien no ingresó en la nómina de convocados por un fuerte golpe en el tobillo que le provocó inflamación.

Tomás Verón Lupi es el candidato natural para ingresar como extremo por derecha en una ofensiva que de seguro tendrá a Maxi Gómez buscando convertir su primer gol del semestre.

Tomás Verón Lupi en el arribo de Nacional a Argentina para enfrentar a Tigre. Foto: Nahuel Casuriaga.

El joven Santiago Silva, reciente fichaje proveniente de Huachipato, es la gran novedad en la lista de viajeros y le otorga una variable más a Bava en el mediocampo previo a un partido donde se juega la participación internacional para el resto del año.

Del otro lado está un equipo crecido que viene de capitalizar cada error defensivo del Bolso en una noche repleta de golazos. Por más que antes de viajar a Uruguay solo había ganado dos de 18 partidos, tuvo un partido perfecto y hoy busca sentenciar la llave. El sábado cuidó jugadores frente a Estudiantes de Río Cuarto y cayó 1-0 por el Torneo Clausura.

Más allá de si revierte o no la serie, los hinchas alojados en la concentración de Nacional expresan a viva voz que pretenden ver señales de buen juego apuntándole al Clausura, que ya se le tornó una obligación.

Nacional nunca perdió una llave de Copa Sudamericana frente a equipos argentinos

Luciano Boggio en el partido de Nacional ante Tigre por Sudamericana. Foto: Estefanía Leal

En los últimos 10 partidos oficiales disputados en su casa, el Estadio José Dellagiovanna, Tigre registra cuatro victorias, cuatro empates y dos caídas. Si se toma en cuenta solo los compromisos disputados en el marco de la Copa Sudamericana, tiene dos victorias 2-0 ante Alianza Atlético y América de Cali.

En la interna de Nacional están esperanzados con revertir la serie y se amparan en un dato histórico: nunca perdieron una llave ante un equipo argentino por Sudamericana. En 2006 dejaron por el camino a Boca Juniors, en 2018 a San Lorenzo y en 2022 a Unión de Santa Fe, con la coincidencia de que todos los cruces fueron en el marco de los octavos de final.

Una vez que pite el árbitro brasileño Flavio De Souza, Nacional buscará hacer historia en condición de visitante para intentar avanzar a octavos de final.

Tigre vs. Nacional por los playoffs de Copa Sudamericana: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez, Pavel Núñez/Maximiliano Silvera. DT: Jorge Bava.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Jabes Saralegui, Martín Garay; G. Martínez; S. López, I. Russo. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Flavio De Souza (BRA)

Asistentes: Rafael Alves y Luanderson Lima.

Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira.

VAR: Wagner Reway y Rodrigo Guarizo (BRA).

Estadio: José Dellagiovanna.

Hora: 19:00

TV: DSports y DGO.

