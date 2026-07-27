La visita especial que recibió Nacional en la concentración a la espera del cruce ante Tigre por Sudamericana

Enviado a Buenos Aires

Bajo un marco de absoluta tranquilidad, el plantel de Nacional se instaló ayer por la tarde en el Wyndham Nordelta con la mira en concentrar para el cruce frente a Tigre de este martes por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Algunos hinchas se hicieron presentes en el hall del hotel para hacerle llegar la voz de aliento al plantel. “¡Vamo´ arriba Maxi!”, se le escuchó decir a un fanático al ver a Gómez caminando por los pasillos con Nicolás Lodeiro, su gran acompañante en los viajes.

Por lo bajo, cuando ya el plantel estaba rumbo a sus habitaciones, los hinchas no tardaron en reconocer que remontar la serie sería un milagro, pero que hay algo más que les interesa: cuidar las formas y que puedan sentirse representados en la cancha.

Por la tarde, el plantel recibió una visita especial. Se trata de Leandro Lozano, lateral con pasado tricolor que fue campeón uruguayo en la temporada 2022 y representó a la institución hasta 2024.

El uruguayo Leandro Lozano durante un entrenamiento de Boca Juniors. Foto: @BocaJRSOficial

Después de haber sido elegido como el mejor lateral derecho de la Liga Profesional representando a Argentinos Juniors, Charly fue incorporado por Boca Juniors en el actual mercado de pases.

Ni bien ingresó al alojamiento se dio un apretado abrazo con José Decurnex y Alejandro Balbi, expresidentes del Bolso y actuales directivos, quienes intercambiaron algunas palabras con el futbolista.

Después llegó una tanda de jugadores del actual plantel para saludarlo: comenzó Maximiliano Gómez y lo siguieron todos los que estaban presentes, aunque Luis Mejía se quedó charlando largo y tendido en uno de los sillones dispuestos en el hall.