Nacional se instaló en Nordelta a la espera del partido de vuelta frente a Tigre por la Copa Sudamericana

Enviado a Buenos Aires

El Nacional de Jorge Bava arribó este lunes por la tarde a Buenos Aires y ya se instaló en la concentración a la espera del cruce de vuelta ante Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana. Sobre las 15:00 horas el plantel tricolor arribó al hotel Wyndham Nordelta donde se hospedará en la antesala de un partido decisivo para sus aspiraciones internacionales.

Tras el 3-0 sufrido en el Gran Parque Central por la ida, el Bolso está obligado a ir en busca de la épica con la mira puesta en revertir una serie muy compleja.

A nivel del funcionamiento colectivo, tiene la misión de revertir la imagen que mostró en sus tres primeros partidos de este semestre, donde sufrió dos caídas y un empate.

A su vez, apunta a dar un golpe de efecto en la era Jorge Bava, considerando que en 21 partidos tiene el peor inicio del siglo XXI y hoy su futuro es una incertidumbre. En la propia interna del club no hay unanimidad respecto de los pasos a seguir, pero el entrenador dejó un mensaje contundente en la última conferencia: "Esto no termina hasta que termina", afirmó.

Y añadió que tiene experiencia gestionando situaciones adversas como director técnico y como jugador, por lo que confía en trasladarle al plantel la tranquilidad necesaria para afrontar este momento.

Sobre el mediodía Nacional dio a conocer la lista de viajeros con la presencia de Santiago Silva como gran novedad. El mediocampista con pasado en Huachipato tendrá este martes la posibilidad de estrenarse de manera oficial con el Bolso.

Bruno Zuculini no estará disponible tras ser expulsado en la ida, al tiempo que Sebastián Coates no lo hará por lesión muscular. En el caso de Baltasar Barcia, un golpe en el tobillo lo deja afuera de la convocatoria.