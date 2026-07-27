La tercera baja de Nacional para enfrentar a Tigre y el extremo que podría ganarse un lugar en el once de Bava

Enviado a Buenos Aires

Nacional tiene la mira puesta en dar la sorpresa ante Tigre e intentar remontar la caída 3-0 en la ida de los playoffs por Copa Sudamericana.

Este lunes sobre el mediodía, mientras el plantel se encontraba en pleno viaje rumbo a Buenos Aires, el tricolor dio a conocer la lista de viajeros con la inclusión de Santiago Silva, flamante refuerzo.

Bruno Zuculini no ingresó en la nómina por la expulsión sufrida en el encuentro disputado en el Gran Parque Central, al tiempo que Sebastián Coates no está disponible por la lesión muscular que lo obligó a salir en el entretiempo.

La tercera baja confirmada del Bolso es la de Baltasar Barcia, el extremo derecho que fue titular en el compromiso jugado el martes pasado. ¿El motivo? Sufrió un golpe en el tobillo que lo dejó sin posibilidades de jugar un partido clave.

Baltasar Barcia levantando un centro con Nacional frente a Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

De esta manera, quien se perfila como reemplazante natural por ese sector es Tomás Verón Lupi, quien jugó 45 minutos en la ida y registra un total de cuatro goles y una asistencia en 26 partidos.

El panorama es complejo para el tricolor, que perdió dos de los tres primeros partidos del semestre y está sumido en una crisis futbolística. Jorge Bava registra el peor arranque del siglo XXI tras 21 partidos dirigidos, pero en la última conferencia transmitió calma y dejó una frase contundente: "Esto no termina hasta que termina".

La vuelta ante el equipo de Victoria se disputará este martes a partir de las 19:00 horas en el Estadio José Dellagiovanna.

