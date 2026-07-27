La lista de viajeros de Nacional para enfrentar a Tigre por Copa Sudamericana y los dos cambios obligados de Bava

Nacional compartió la lista de jugadores con los 23 convocados para el cierre de la llave ante Tigre por Copa Sudamericana, la cual comenzó 3-0 con victoria del equipo argentino en el Gran Parque Central.

Este martes, desde las 19:00, el equipo de Jorge Bava tendrá la difícil tarea de revertir un resultado abultado y de visita. La principal novedad pasa por la convocatoria de Santiago Silva, la última incorporación del equipo, quien podría sumar minutos. El mediocampista uruguayo había quedado afuera del banco en la ida ya que no había tenido el tiempo acorde para entrenar ni conocer al equipo.

En la lista no aparece, tras lesionarse en el encuentro del pasado martes, Sebastián Coates, quien "presentó un desgarro del músculo sóleo de la pierna izquierda". Agustín Rogel, quien viene de jugar el complemento del partido contra Tigre en el Gran Parque Central, es el candidato a reemplazar al capitán en el partido fijado para este martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna.

Otra de las posibilidades es Paolo Calione, que viene de integrar el banco de suplentes en el último compromiso, o el propio Tomás Viera, que ha jugado de lateral y de zaguero en lo que va del año, aunque no estuvo disponible para la ida.

El segundo cambio obligado sera el ingreso como volante de Lucas Rodríguez, en lugar del argentino Bruno Zuculini, expulsado en la ida.

Además, Tomás Verón Lupi trabajó con los titulares por Baltasar Barcia, que tiene algún tipo de molestia física. No se descarta que pueden existir más variantes tras las flojas actuaciones del Bolso en los últimos partidos, que lo han complicado en la competencia internacional, pero también en la Liga Uruguaya, donde está sexto en la Anual con los mismos puntos que el octavo, que es Wanderers.

Los 23 viajeros