Rubén Botta, tapado de Nacional: el enganche con paso por Inter de Milán tiene avanzada su llegada al tricolor

Como informó Ovación este lunes por la mañana, Nacional avanza a paso firmo para cerrar un enganche argentino. Se trata de Rubén Botta, de 36 años, quien quedó libre de Defensa y Justicia, equipo al que había llegado en enero de este año.

Según supo este medio, la situación está avanzada y desde el tricolor creen que en las próximas horas se concretará su llegada.

Formado en las juveniles de Boca Juniors y Tigre, en 2013 dio el paso al fútbol italiano, donde defendió primero a AS Livorno y luego a Inter de Milán y Chievo Verona. En 2015 llegó a México para vestir la camiseta de Pachuca y posteriormente volvió a Argentina para jugar en San Lorenzo y Defensa y Justicia, antes de su segunda salida a Italia para ser parte de Sambenedettese y Bari.

En 2023 retornó nuevamente a Argentina y cerró su llegada a Colón y luego a Talleres de Córdoba, para en enero de 2026 ponerse una vez más la camiseta delo Halcón de Varela.

En qué están los casos de Olivera y Obregón

Esteban Obregón celebra uno de los goles de Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay. Foto: @MvdCityTorque.

Por otro lado, se sigue trabajando en las posibilidades de los extremos, nombres que ya se han manejado por los medios en las últimas semanas. Como el de Kike Olivera, publicado inicialmente por Ovación, por el cual no se avanzó porque hay varias partes involucradas. En resumen: Bahía está dispuesto a dejarlo ir (tenía el préstamo hasta fin de año, pero el jugador manifestó que quería salir para jugar en Nacional), pero Gremio, dueño de un importante porcentaje de su ficha, pretende sacarle un buen dinero considerando que mantiene una deuda con Los Ángeles FC, el otro club que tiene una parte del extremo o mediapunta.

En relación a lo de Esteban Obregón, del Montevideo City Torque, Nacional ofreció un millón de dólares por su ficha pero los Ciudadanos lo consideraron insuficiente. Al extremo lo quieren de México, EEUU y Brasil

La vuelta con Tigre

Luciano Boggio en el partido de Nacional ante Tigre por Sudamericana. Foto: Estefanía Leal

Hoy Nacional viaja a Argentina para jugar la vuelta contra Tigre por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana después del categórico 0-3 en contra en el Gran Parque Central, sabiendo que la posibilidad de clasificar es muy compleja y que la institución está sumergida en el medio de una crisis que abarca varios aspectos.

Para ese partido, Jorge Bava planea varios cambios, entre ellos los ingresos de Agustín Rogel por la lesión de Sebastián Coates, y la entrada de Lucas Rodríguez por el argentino Bruno Zuculini, que fue bien expulsado en la ida el martes pasado. Pero, además, Tomás Verón Lupi trabajó con los titulares por Baltasar Barcia, que tiene algún tipo de molestia física. No se descarta que pueden existir más variantes tras las flojas actuaciones del Bolso en los últimos partidos, que lo han complicado en la competencia internacional, pero también en la Liga Uruguaya, donde está sexto en la Anual con los mismos puntos que el octavo, que es Wanderers.