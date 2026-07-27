Nacional acelera por un enganche argentino y no da por caídas las negociaciones por Esteban Obregón y Kike Olivera

Hoy Nacional viaja a Argentina para jugar la vuelta contra Tigre por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana después del categórico 0-3 en contra en el Gran Parque Central, sabiendo que la posibilidad de clasificar es muy compleja y que la institución está sumergida en el medio de una crisis que abarca varios aspectos.

Para ese partido, Jorge Bava planea varios cambios, entre ellos los ingresos de Agustín Rogel por la lesión de Sebastián Coates, y la entrada de Lucas Rodríguez por el argentino Bruno Zuculini, que fue bien expulsado en la ida el martes pasado. Pero, además, Tomás Verón Lupi trabajó con los titulares por Baltasar Barcia, que tiene algún tipo de molestia física. No se descarta que pueden existir más variantes tras las flojas actuaciones del Bolso en los últimos partidos, que lo han complicado en la competencia internacional, pero también en la Liga Uruguaya, donde está sexto en la Anual con los mismos puntos que el octavo, que es Wanderers.

PUESTA A PUNTO. Ovación pudo corroborar que en los últimos días hay un claro lineamiento puertas adentro de Nacional de evitar las informaciones respecto a los nombres que se buscan para sumar al plantel, y sobre cómo se están llevando adelante las negociaciones.

Lo que aparece como más cerca para incorporar en las próximas horas es un típico enganche argentino que ha tenido un paso por el fútbol europeo, aunque sin demasiada trascendencia. En Nacional están convencidos de que se puede cerrar esta semana y hay voces dispares en la interna sobre su potencial y lo que le puede aportar al tricolor en este momento. En caso de no prosperar, hay otro nombre que maneja el área deportiva encabezada por Sebastián Eguren.

Por otro lado, se sigue trabajando en las posibilidades de los extremos, nombres que ya se han manejado por los medios en las últimas semanas. Como el de Kike Olivera, publicado inicialmente por Ovación, por el cual no se avanzó porque hay varias partes involucradas. En resumen: Bahía está dispuesto a dejarlo ir (tenía el préstamo hasta fin de año, pero el jugador manifestó que quería salir para jugar en Nacional), pero Gremio, dueño de un importante porcentaje de su ficha, pretende sacarle un buen dinero considerando que mantiene una deuda con Los Ángeles FC, el otro club que tiene una parte del extremo o mediapunta.

En relación a lo de Esteban Obregón, del Montevideo City Torque, Nacional ofreció un millón de dólares por su ficha pero los Ciudadanos lo consideraron insuficiente. Al extremo lo quieren de México, EEUU y Brasil.

