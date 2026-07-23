Baja importante en Nacional: Sebastián Coates sufrió "un desgarro del músculo sóleo de la pierna izquierda"

Nacional sufrió una baja importante este jueves por la tarde al confirmarse la entidad de la lesión de Sebastián Coates, su capitán. De acuerdo a lo que informó la institución en su comunicado oficial, el defensor "presentó un desgarro del músculo sóleo de la pierna izquierda" y ya comenzó su proceso de recuperación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/XCwFNBNrTb — Nacional (@Nacional) July 23, 2026

Tras la goleada 3-0 sufrida ante Tigre en condición de local por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, el plantel del Bolso tuvo su día de descanso este miércoles y se reincorporó hoy a los entrenamientos en Los Céspedes.

Se le realizaron los estudios pertinentes al capitán tricolor y finalmente confirmaron el diagnóstico, que lo deja afuera de la vuelta copera frente al Matador en Victoria.

En plena crisis deportiva después de empatar un partido y perder los otros dos que disputó en lo que va del semestre, el tricolor deberá reformular la zaga para el cruce copero. En lo que va del año aún no ha podido solucionar sus problemas defensivos, y los datos son elocuentes: el equipo de Jorge Bava recibió 32 tantos en 21 partidos, uno más de los que anotó entre todas las competencias.

Agustín Rogel, el candidato para reemplazar a Coates en la vuelta por Sudamericana

Agustín Rogel, quien viene de jugar el complemento del partido contra Tigre en el Gran Parque Central, es el candidato a reemplazar a Coates en el partido fijado para el próximo martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna a partir de las 19:00 horas.

Otra de las posibilidades es Paolo Calione, que viene de integrar el banco de suplentes en el último compromiso, o el propio Tomás Viera, que ha jugado de lateral y de zaguero en lo que va del año, aunque no estuvo disponible para la ida.