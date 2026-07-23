Las ofertas que presentó Nacional por Cristian "Kike" Olivera y Esteban Obregón y en qué están las negociaciones

El Nacional de Jorge Bava atraviesa un presente adverso en el plano local e internacional y, en paralelo a los objetivos deportivos, también se enfocan en el mercado de pases con la mira puesta en elevar la calidad del plantel.

Cristian “Kike” Olivera es uno de los viejos anhelos del tricolor y su nombre ha estado sobre la mesa de la gerencia deportiva en varias instancias. De hecho, en diciembre del 2025 estuvo muy cerca de llegar a préstamo y con opción de compra desde Gremio.

Sin embargo, finalmente terminó arribando al Bahía en condición de cedido, donde tiene contrato hasta diciembre del 2026. De todas formas, según pudo saber Ovación, en los últimos días el propio jugador le reconoció al club brasileño su deseo de ser nuevo jugador del tricolor.

Por consiguiente, Bahía tiene la intención de cortar el préstamo y que se produzca su retorno al tricolor gaúcho, el dueño de su ficha. Nacional ya le trasladó una oferta formal que oscila US$1.500.000 por cierto porcentaje y aguarda con optimismo por una resolución.

En lo que se refiere al salario y a la duración del contrato, en el Bolso saben que no habrá mayores inconvenientes por la identificación que tiene el extremo con el club y el deseo que expresó en su momento de jugar en la institución.

Están pactadas distintas reuniones e intercambios entre las partes para tratar de avanzar por el extremo derecho de 24 años, que en la actual temporada registra dos goles y una asistencia en 25 partidos.

Por otra parte, el interés por Esteban Obregón, atacante de Montevideo City Torque, sigue vigente. La gerencia deportiva de Nacional ya trasladó un ofrecimiento de US$1.000.000 por la totalidad de la ficha, pero los Ciudadanos pretenden US$1.500.000 por el 70% de su pase y hoy no están cerca de alcanzar un pacto.

Esteban Obregón lanzando un centro en River Plate vs. Montevideo City Torque. @MvdCityTorque.

El extremo izquierdo argentino de 24 años tiene cuatro goles y seis asistencias en 24 encuentros disputados en lo que va del año. Su contrato con los Ciudadanos se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027.

Hasta el momento, el Bolso abrochó seis refuerzos en lo que va del mercado: Alexis Martín Arias, Bruno Zuculini, Santiago Silva, Francisco Calvo, Benjamín Núñez y Tiziano Correa.