El pronóstico para el miércoles 29 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 29 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por inestabilidad y abundante nubosidad, con temperaturas que irán desde 7°C hasta 21°C a nivel nacional.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana de cielo mayormente cubierto, con mejoras graduales, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sureste a 10-30 km/h, con rachas fuertes asociadas a la actividad eléctrica. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con probables lluvias aisladas, viento del sureste al este de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; la mínima será de 12°C y la máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo cubierto, nieblas y neblinas, precipitaciones y tormentas, acompañada por viento del sureste de 10-30 km/h y rachas fuertes vinculadas a tormentas. En la tarde y la noche seguirá la nubosidad, aunque con tendencia a mejorar, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, viento del sureste al este de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; las temperaturas serán de 12°C de mínima y 18°C de máxima.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo cubierto con mejoras, precipitaciones y probables tormentas, mientras el viento soplará del sureste a 20-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo con mucha nubosidad, aparecerán neblinas y el viento rotará del sureste al este con intensidades de 10-30 km/h; la mínima será de 8°C y la máxima de 17°C.

En el centro-sur, el inicio del día se presentará con cielo cubierto en proceso de mejora, precipitaciones y probables tormentas, con viento del sureste de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con neblinas y viento del sureste al este de 10-30 km/h; las temperaturas irán de 7°C de mínima a 17°C de máxima.

Día de niebla en Montevideo. Foto: Estefanía Leal / El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará dominada por cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, con viento del sureste de 20-30 km/h. Hacia la tarde y la noche el panorama tenderá a mejorar, aunque seguirán las nubes, las nieblas y neblinas, con precipitaciones aisladas y viento del sureste de 10-30 km/h en disminución; la mínima será de 7°C y la máxima de 15°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con cielo cubierto y mejoras, junto con precipitaciones aisladas y viento del sureste de 20-30 km/h. En la tarde y la noche continuará la abundante nubosidad, también con tendencia a mejorar, neblinas, precipitaciones aisladas y viento del sureste al este de 10-30 km/h; las temperaturas serán de 9°C de mínima y 12°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo cubierto con mejoras, precipitaciones aisladas y viento del sureste de 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo cubierto, con neblinas y viento del sureste al este de 10-30 km/h; la mínima será de 8°C y la máxima de 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.