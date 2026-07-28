Inumet emite una alerta por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes: la zona afectada

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica a las 15:00 o ante cambios significativos.

Dice la advertencia que un "frente cálido afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes". "En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó Inumet.

Alerta amarilla de Inumet el 28 de julio de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: Cayetano, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Paso del Cerro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.