Llega un frente frío que provocará tormentas y lluvias y Montevideo estará entre las zonas más afectadas

Un frente frío se acerca a Uruguay y provocará fuertes lluvias y tormentas que afectarán fundamentalmente a la región suroeste y sur, incluyendo a Montevideo y el área metropolitana, según explicó a El País el meteorólogo Mario Bidegain. Además habrá un incremento notorio de temperatura entre jueves y viernes, aunque luego se notará una caída abrupta durante el fin de semana.

El aumento de la temperatura "puede ser interesante". Ya este jueves se esperan entre 16° y 17° de máxima en Montevideo y el viernes entre 20° y 21°. No obstante, tras la desmejora del tiempo a partir de la tarde del viernes, el sábado la temperatura caerá a 18° y el domingo a 13°, volviendo a valores invernales.

La desmejora en el estado del tiempo incluirá "tormentas y lluvias" que empezarán en la tarde del viernes por el suroeste y se desplazarán hacia el resto del país. Habrá precipitaciones durante el sábado y en el norte, sobre todo en la frontera con Brasil, podrían volver el lunes.

"Las precipitaciones más copiosas se van a dar sobre todo en el suroeste y sur del país. Hace tiempo no teníamos esta situación", dijo y alegó que normalmente las precipitaciones más fuertes suelen ser en el norte, al menos en los últimos casos. El punto de mayor inclemencias será la costa del Río de la Plata, explicó Bidegain, lo que abarca a departamentos como Colonia, San José, Montevideo y Canelones. Allí las tormentas estarán nucleadas entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado. Circunstancialmente podría registrarse actividad eléctrica, granizo y algunas ráfagas fuertes de viento.

Entre los dos días "podemos tener de 20 a 40 milímetros en Montevideo", lo cual representa "una lluvia importante". El domingo ya no lloverá en la capital pero seguirá cubierto y con frío.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Sigue vigente un aviso especial a la población del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) que indica que desde la tarde del viernes y hasta la noche del sábado habrá un "período de tormentas fuertes, puntualmente severas", que empezará por el oeste y finalizará por el noreste.

"Durante el evento se esperan acumulados de precipitación de entre 40 y 60 mm, con registros que podrán ser puntualmente superiores. En las zonas afectadas por las tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos", añadió Inumet.

Nubosidad sobre Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

El pronóstico para Montevideo y el área metropolitana habla de 8° de mínima y 17° de máxima este jueves, con períodos de sol y otros de nubosidad. El viernes habrá entre 10° y 22°, con precipitaciones y tormentas aisladas. El sábado a la mañana habrá tormentas y precipitaciones con "rachas muy fuertes", mientras que a la tarde seguirán las precipitaciones pero irá mejorando: la mínima será de 12° y la máxima de 19°. El domingo, ya sin lluvias, habrá entre 9° y 15°.