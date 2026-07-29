El pronóstico para el jueves 30 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 30 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá abundante nubosidad, presencia de humedad en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 5°C a 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, mientras que durante la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto. El viento soplará del sector este a 20-40 km/h en la primera parte del día y del noreste a 20-40 km/h luego, con rachas de hasta 50 km/h en ambos períodos. La mínima será de 9°C y la máxima de 22°C.

Para el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, con viento del sector este a 20-40 km/h al inicio de la jornada y del noreste a 30-40 km/h después, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 8°C y la máxima de 19°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso, períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde/noche predominará el cielo algo nuboso y nuboso, con viento del este al noreste a 20-40 km/h durante la mañana y del noreste a 30-40 km/h en la segunda mitad del día, con rachas de hasta 50 km/h. La mínima será de 5°C y la máxima de 18°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa, con períodos de algo nuboso, además de nieblas y neblinas. Para la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del este al noreste a 20-40 km/h en la mañana y del noreste a 30-50 km/h más tarde. La mínima será de 5°C y la máxima de 18°C.

Atardecer en Montevideo en un día de invierno. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana presentará cielo nuboso con períodos de algo nuboso, junto con nieblas y neblinas. Durante la tarde/noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas; el viento irá del sureste al noreste a 10-30 km/h en la mañana y del noreste a 30-40 km/h luego, con rachas de hasta 40 km/h primero y de hasta 50 km/h después. La mínima será de 5°C y la máxima de 16°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso y neblinas. En la tarde/noche pasará a estar algo nuboso y nuboso, con viento del este al noreste a 10-30 km/h en la primera parte del día, rachas de hasta 40 km/h, y del noreste a 30-50 km/h durante la noche. La mínima será de 7°C y la máxima de 14°C.

Tránsito en un día de invierno en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso y neblinas, mientras que hacia la tarde/noche el cielo estará algo nuboso y nuboso. El viento soplará del este al noreste a 20-30 km/h durante la mañana, con rachas de hasta 40 km/h, y del noreste a 30-50 km/h en la segunda parte del día. La mínima será de 7°C y la máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.