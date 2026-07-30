El pronóstico para el viernes 31 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 31 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada inestable y ventosa, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 10°C hasta una máxima de 29°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa a cubierta, con algunos claros parciales, viento del NE de 30 a 50 km/h y rachas de hasta 60 km/h, además de probable formación de tormentas aisladas. Hacia la tarde y la noche continuará el ambiente ventoso, con cielo nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, viento del NE y N de 30 a 50 km/h, rachas de 60 a 70 km/h y rachas muy fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 14°C y máxima de 29°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, junto con probable formación de tormentas aisladas y viento del NE de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. En la tarde y la noche predominará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con condiciones ventosas, probable actividad de tormentas aisladas, viento del NE y N de 30 a 40 km/h y rachas de 60 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 27°C.

En el suroeste, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, precipitaciones y tormentas, acompañado por viento del NE de 30 a 40 km/h, rachas de 50 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Durante la tarde y la noche el cielo irá de nuboso a cubierto, con mejoras temporarias, nuevas precipitaciones y tormentas, viento del NE al N de 30 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h y rotación hacia la noche al sector W de 20 a 50 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 27°C.

En el centro-sur, el día comenzará con nubosidad abundante, períodos de algo nuboso, precipitaciones y probables tormentas, con viento del NE de 30 a 50 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo entre algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y ambiente ventoso, además de precipitaciones y tormentas, viento del NE al N y NW de 30 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h y rachas muy fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 10°C y máxima de 25°C.

Cielo con nubes y claros en un atardecer de Montevideo Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y condiciones ventosas, mientras el viento soplará del NE de 30 a 50 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá el tiempo ventoso, con cielo nuboso y algunos períodos de algo nuboso, probable formación de tormentas aisladas, viento del NE al N de 30 a 50 km/h y rachas de 60 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 24°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y viento intenso del NE de 30 a 50 km/h, acompañado por rachas de hasta 60 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y ventoso, con probable formación de tormentas aisladas, viento del NE al N de 30 a 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 20°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, períodos de algo nuboso, probables precipitaciones y viento del NE de 30 a 50 km/h. Para la tarde y la noche, Inumet prevé cielo nuboso a cubierto, ambiente ventoso, precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del NE al NW de 30 a 40 km/h, rachas de hasta 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con mínima de 10°C y máxima de 22°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.