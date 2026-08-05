Debuta Diego Forlán en la selección: día y hora de los amistosos de Uruguay ante Japón y Corea del Sur

Tras la eliminación del Mundial 2026 en fase de grupos, la selección uruguaya tiene confirmados los detalle de sus amistosos ante Japón y Corea del Sur. Tras descartar Australia y Rusia como posibles rivales, Diego Forlán hará su debut en la selección mayor como interino.

A falta de que las redes sociales de AUF hagan oficial los horarios, las federaciones de los rivales ya comunicaron el día exacto en el que se disputarán los encuentros.

Primero enfrentará a la selección de Japón en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los nipones nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá sus segunda prueba ante Corea del Sur, aunque aún falta definir estadio y hora para este juego. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

La última vez que la Celeste enfrentó a estos dos rivales fue en la fecha FIFA de marzo de 2023, dirigida de manera interina por Marcelo Broli. En esa gira asiática, el equipo igualó 1-1 frente a Japón en Tokio —con un tanto de Federico Valverde— y se impuso 2-1 ante Corea del Sur en Seúl, con anotaciones de Sebastián Coates y Matías Vecino.

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Desde su arribo a Montevideo, el pasado martes 28 de julio, Diego Forlán puso primera con los trabajos alrededor de la Celeste y sin ir más lejos pocas horas después comenzó las reuniones que derivaron en que Santiago Espasandín sea su nuevo asistente, más allá de que también mantuvo diálogos con Andrés Rodríguez y Diego Jaume.

El puntapié será un trabajo de cara a los Juegos Odesur el primer gran desafío de este nuevo inicio, más allá de que en este caso no contará con Diego Forlán, sino que el entrenador en dicha competencia será Espasandín.

Cabe recordar que ese certamen será entre el 16 y el 25 de setiembre en la ciudad de Rosario y que por ese entonces Cachavacha afrontará los amistosos de la selección mayor en una fecha FIFA que comienza el día 21 del noveno mes del año. Debe tenerse en cuenta que Forlán además estará a cargo del plantel principal en los partidos de octubre y noviembre de 2026 y de marzo de 2027.