"Sabés cómo voy": el video de AUF para comenzar a oficializar el arribo de Diego Forlán a la selección uruguaya

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llevó a cabo su primera publicación en la que comenzó a oficializar el arribo de Diego Forlán como director técnico de la selección uruguaya Sub 20 y que, además, será el entrenador interino de la mayor en los amistosos que restan del 2026.

“¡Sabés cómo voy!”, así comienza el video tras la frase que lanzó Forlán en un diálogo con Sergio Agüero en su programa por ESPN ante la posibilidad de asumir como entrenador de la selección uruguaya, tras la salida del argentino Marcelo Bielsa por el pésimo Mundial 2026.

“Le tocó a mí abuelo, a mi padre y me tocó a mí, el apellido Corazo Forlán queda en la historia”, dijo Cachavacha en el video que subió la casa madre del fútbol uruguayo tras la consagración de la Celeste en la Copa América 2011.

Otra de las frases destacadas del material audiovisual es de Luis Suárez, el máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay. “Muy orgulloso de tener al mejor jugador del mundo con nosotros”, sostuvo el Pistolero.

Además de varias imágenes de goles de Cachavacha en la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, certamen en el que fue elegido como el mejor jugador, y sus goles en la final ante Paraguay por la Copa América en Argentina 2011.

"Forlán es una figura a observar"

Ignacio Alonso en la "nueva era del fútbol uruguayo". Foto: Ignacio Sánchez.

El pasado martes en el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay 2026, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se refirió al arribo de Diego Forlán para dirigir a la Sub 20 y los amistosos de la mayor en el resto del año. "Esta trabajando en la finalización de la conformación de su cuerpo técnico", y explicó: "Va a tener el desafío de conducir a la selección sub 20 y ocho partidos de selección mayor entre el mes de setiembre y marzo". "Es un menudo desafío que tiene Diego, una marca registrada de la selección nacional, una persona que confiamos mucho y ojala que tenga mucho éxito en este proceso", expresó Alonso.

Además contó que la decisión del próximo DT a partir de marzo se toma "otros carriles". Pero confesó que "un nombre como el de Diego, al ingresar a una selección como la sub 20, que es parte muy importante de la estructura de selecciones nacionales, se posiciona como una figura a observar".

El presidente de la AUF dijo que "Corea y Japón son dos rivales confirmados para la próxima fecha FIFA y explicó que para los próximos días habrá "otras opciones para octubre, noviembre y marzo".

El ciclo de Diego Forlán comienza el próximo lunes

Diego Forlán, entrenador de la Sub 20 de Uruguay. Foto: @diegoforlancorazo.

El lunes 3 de agosto Diego Forlán comenzará su ciclo como director técnico de la selección de Uruguay Sub 20. A partir de ahí la mirada estará puesta en el Sudamericano de la categoría y Cachavacha ya tiene su primera nómina de futbolistas para trabajar en el Complejo Celeste.

Será de 27 jugadores compuesta por Lucas Quimbo (Juventud), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol), Ian Colina (River Plate), Pablo Cardozo (Danubio), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Rodrigo Álvez (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Román Clematte (Nacional), Mateo Soria (Nacional), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Germán Barbas (Peñarol), Lautaro Ultra (Oriental de la Paz), Alexander Vázquez (Danubio), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Ramiro Lecchini (Montevideo City Torque), Nicolás Pérez (Montevideo City Torque), Diego Abella (Defensor Sporting), Damián García (Danubio), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Facundo Carámbula (Rentistas), Luciano Rodríguez (Nacional), Ezequiel Amaro (Montevideo City Torque).

Vuelve a los trabajos la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 con estos nombres 📋 pic.twitter.com/4cJuPsFvmK — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 30, 2026

El cuerpo técnico de Diego Forlán

Forlán aún tiene una tarea por cerrar y es la conformación final de su cuerpo técnico. como ya había informado Ovación, tiene asegurado a Diego "Ruso" Pérez como ayudante, pero Cachavacha sumará a un entrenador más también para esa función.

Los nombres que hoy están sobre la mesa son tres: Santiago Espasandín, Andrés Rodríguez y Diego Jaume. Con los dos primeros mantuvo una reunión este miércoles en la sede de los entrenamientos de la selección uruguaya, mientras que con el restante el encuentro será en las próximas horas.

La particularidad de los tres es que en este momento están trabajando en las inferiores de distintos equipos. Espasandín en Nacional, Rodríguez en Defensor Sporting y Jaume en Boston River por lo que cuentan con un conocimiento de distintos futbolistas ya sea por entrenarlos o enfrentarlos, que puede ser un aporte clave al momento de definir a los respectivos planteles a conformar.