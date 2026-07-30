Básquetbol: Gerardo Jauri confirmó la lista de convocados para disputar dos amistosos en China

La Federación Uruguaya de Baketball (FUBB) anunció la lista de convocados para los amistosos ante China en Guangzhou. Gerardo Jauri contará con 14 jugadores con las ausencias de Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi y Joaquín Taboada, que no fueron liberados por sus clubes que empiezan su etapa de pretemporada. Recordar que estos amistosos están fuera del calendario FIBA por lo que no hay obligación de ceder a los jugadores.

Lucas Capalbo (Gipuzkoa, España), Lucas Rodríguez (Minas Tenis, Brasil), Joaquín Rodríguez (Dreamland Gran Canaria, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Bernardo Barrera (Defensor Sporting), Emiliano Serres (Peñarol), Theo Metzger (Biguá), Nicolás Martínez (Quimsa, Argentina), Martín Rojas (Peñarol), Gonzalo Iglesias (Amics Castelló, España), Juan Ignacio Ducasse (Goes), Mateo Bianchi (Defensor Sporting) y Pablo Gómez (Trouville), serán quienes viajarán a China a preparar los vitales partidos frente a Bahamas y Puerto Rico en el Antel Arena por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027.

Los partidos se jugarán el 13 y el 15 de agosto, Uruguay iniciará los entrenamientos en Guruyú Waston este lunes, partirá el viernes 7 y emprenderá su retorno el 18, para seguir preparando la ventana en Montevideo a partir del 20.

Si bien Uruguay había tenido la posibilidad de mandar selecciones formativas a China, esto marca un hito para la FUBB que consiguió el acuerda por fuera de programas gubernamentales como ocurrió en aquella ocasión, que fue iniciativa de la Secretaría Nacional del Deporte.

✈️ Los elegidos por Gerardo Jauri ☑️



📌 Gira amistosa | Guangzhou, China 🇨🇳 #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/JdOgYGjGoD — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) July 30, 2026

Hace unas semanas Álvaro Tito, director deportivo de la FUBB, le había contado a Ovaicón que el acuerdo se dio a raíz de lo que “mostró la selección uruguaya en la AmeriCup” y espera que este también abra las puertas para la selección femenina y las formativas.

Esta preparación cae en un momento ideal para la Celeste. Tito confesó que la selección había tenido propuestas para viajar antes de la ventana anterior, pero prefirió optar por esta, cuando los equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol y los de Europa están en receso.

Si bien no es sencillo, Uruguay podría asegurar su boleto a Qatar 2027 en la próxima ventana y la selección se prepara con una seriedad acorde a los dos partidos que tendrá enfrente.

Para Uruguay el camino rumbo a la Copa del Mundo seguirá en noviembre, donde recibirá a Canadá el 26 y visitará Puerto Rico el 29, mientras que el año que viene cerrará las Clasificatorias con dos partidos claves como visitante. El 26 de febrero jugará frente a Bahamas y el 1° de marzo ante Canadá.