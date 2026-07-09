Básquetbol: Uruguay preparará la ventana de las Clasificatorias con dos amistosos en China en agosto

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) cerró un acuerdo con su par de China para disputar dos amistosos frente a la selección asiática en Guanghzou, el 13 y 15 de agosto.

Ovación estuvo en comunicación con Álvaro Tito, director deportivo de la FUBB, que manifestó que el acuerdo se dio a raíz de lo que “mostró la selección uruguaya en la AmeriCup” y espera que este también abra las puertas para la selección femenina y las formativas.

Esta preparación cae en un momento ideal para la Celeste. Tito confesó que la selección había tenido propuestas para viajar antes de la ventana anterior, pero prefirió optar por esta, cuando los equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol y los de Europa están en receso.

Si bien manejó que la lista de 14 viajeros está encaminada y confirmó que es probable que algún jugador no esté disponible por compromiso con sus clubes, ya que los compromisos caen en plena pretemporada, aún los nombres están en reserva, pero seguramente no estén lejos de la lista que Uruguay tendrá para la importante ventana donde recibirá a Bahamas y visitará a Puerto Rico el 27 y 31 de agosto respectivamente.

Joaquín Rodríguez enfrentando a Cuba por las Clasificatorias en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

Tras la victoria ante Cuba, el plantel quedó liberado, pero la idea es comenzar la preparación para dicha ventana en agosto, en Montevideo para luego partir hacia China el 7 y volver el 18.

Si bien Uruguay había tenido la posibilidad de mandar selecciones formativas a China, esto marca un hito para la FUBB que consiguió el acuerda por fuera de programas gubernamentales como ocurrió en aquella ocasión, que fue iniciativa de la Secretaría Nacional del Deporte.

La Celeste está ante una oportunidad única, con la chance de retornar a un Mundial luego de 41 años y para eso los detalles son decisivos en el tramo más duro de la Clasificatoria, donde los dirigidos por Gerardo Jauri afrontarán cruces frente a selecciones del Caribe y Norteamérica, que históricamente han sido una piedra en el zapato para las selecciones Charrúas. Sin ir más lejos, la Celeste jamás obtuvo su pasaje a una Copa del Mundo desde que las eliminatorias son de las Américas.

Nicola Pomoli defendido por Marcos Chacón en el partido entre Uruguay y Cuba por las Clasificatorias, en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

Si bien no es sencillo, Uruguay podría asegurar su boleto a Qatar 2027 en la próxima ventana y la selección se prepara con una seriedad acorde a los dos partidos que tendrá enfrente.

Para Uruguay el camino rumbo a la Copa del Mundo seguirá en noviembre, donde recibirá a Canadá el 26 y a Puerto Rico el 29, mientras que el año que viene cerrará las Clasificatorias con dos partidos claves como visitante. El 26 de febrero jugará frente a Bahamas y el 1° de marco ante Canadá.