A levantarse: Uruguay cayó con Argentina pero la ilusión de clasificar al Mundial de Qatar 2027 está intacta

Uruguay cayó con Argentina en las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2027, pero pese a perder el invicto y un encuentro que lo hubiese puesto a las puertas de cortar una sequía de 41 años, la Celeste se llevó varias sensaciones positivas de un partido ante un rival cargado de figuras.

Los dirigidos por Gerardo Jauri mantuvieron viva la ilusión, compitieron ante un equipo lleno de jugadores en Europa, lideraron al entretiempo e incluso se levantaron rápido de varios golpes que propinó Argentina, que llegó a sacar una diferencia amplia en varias ocasiones, pero la Celeste siempre se mantuvo competitiva, incluso estando a dos unidades en el último cuarto.

A un nivel tan grande los errores se pagan muy caros, Uruguay los tuvo, pero la tranquilidad es que estuvo a la altura de un equipo que perfectamente puede competir en una Copa del Mundo de muy buena manera. Joaquín Rodríguez y Santiago Vescovi mostraron la mejor cara Celeste, pero Jauri se animó a hacer largo el plantel y prácticamente todos aportaron aspectos positivos en el juego.

Pero más allá de la derrota Uruguay consiguió un objetivo secundario, que fue perder por menos de 17 puntos, diferencia por la que ganó en Buenos Aires. Esto le permite terminar por encima de Argentina en caso de que ambos igualen en la tabla, por lo que en caso de triunfar ante Cuba, terminará como primero del Grupo D y entrará al Grupo F como escolta de Canadá, que aún está invicto.

La Celeste avanzó junto a Argentina y Panamá y ahora tendrá que medirse ante los rivales del hemisferio norte, arrastrando la totalidad del puntaje. Por lo tanto el mencionado partido ante Cuba cobra vital importancia para llegar seguramente dos puntos por encima del cuarto lugar, que marca el quiebre de los clasificados al Mundial.

Recordar que a la mencionada competición clasifican los tres mejores de los Grupos E (conformados por los tres mejores del A y el C) y F (que lo integran los tres mejores de los grupos B y D) y el mejor cuarto de ambos. Es muy probable que Canadá entre al segundo grupo con puntaje ideal, al presentar a esta ventana un plantel con NBA liga que se encuentra en receso. Después Uruguay —si vence a Cuba— y Argentina —si le gana a Panamá— le seguirán con un récord de 5-1, mientras que el cuarto es muy probable que entre 3-3. Hoy Jamaica es el segundo del Grupo B con dos triunfos y una derrota, mientras que Puerto Rico y Bahamas ostentan una victoria y dos caídas.

Si la Celeste vence a los isleños enfrentarán en la ventana de fines de agosto —donde aún habrá receso de NBA— al segundo del Grupo B de local y al tercero de visita. Por lo que ante Cuba no solo los Charrúas se jugarán un valioso punto, sino la oportunidad de evitar a Canadá en el receso de la NBA.

En las dos Clasificatorias que se jugaron en este formato, el corte estuvo en ocho triunfos, por lo que Uruguay parece estar a medio camino de conseguir el objetivo, entrando en el tramo más duro de las eliminatorias que terminarán en febrero de 2027.