Nicola Pomoli tras el Uruguay-Argentina: "Nos vamos con la cabeza en alto, sabiendo que ellos son muy buenos"

Con una sola fecha por disputarse para finalizar la Primera Ronda de las Clasificatorias al Mundial de básquetbol 2027, que se jugará en Qatar, Uruguay tiene las chances intactas de finalizar como líder de su grupo y llegar con confianza a la segunda ronda donde se volverá a medir con dos de estos rivales, pero también se cruzará con otras tres selecciones del Grupo B (Canadá, Jamaica, Puerto Rico y Bahamas).

En la penúltima jornada, la Celeste volvió a jugar en casa y lo hizo en el Antel Arena ante un duro rival como Argentina al que ya se le había ganado por 17 puntos como visitante (61-44) pero con un plantel muy distinto al que trajo el equipo de Pablo Prigioni al encuentro que se disputó en la noche del jueves.

Con ese contexto, el triunfo de Argentina fue inobjetable (91-76), más allá de los buenos pasajes que mostraron los dirigidos por Gerardo Jauri y así lo entendió también Nicola Pomoli que al término del encuentro dialogó con Ovación y sostuvo: "El equipo hizo 30 minutos muy buenos".

👉 Nicola Pomoli tras la derrota ante Argentina por eliminatorias: "Nos faltó mantener la intensidad del equipo".



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Para el jugador que disputó la última Liga Uruguaya de Básquetbol con la camiseta de Peñarol, lo que le faltó a Uruguay fue "mantener la intensidad", aunque destacó: "Nos vamos con la cabeza en alto sabiendo que ellos son muy buen equipo".

Además de destacar que "siempre es lindo ver el Antel Arena lleno" —contó con casi 7.000 espectadores— y de agradecer "que la familia acompañe porque es espectacular", Pomoli también lamentó las ausencias que tuvo Uruguay: "Los jugadores que faltan son importantes, pero había que dar la cara y estuvimos ahí".

Pomoli también se animó a vaticinar lo que se viene el próximo domingo donde la Celeste se enfrentará a Cuba, nuevamente en el Antel Arena, desde las 18:40. " Va a ser complicado, Cuba es un rival físico y distinto a este, pero vamos a dar la vida".

Nicola Pomoli y el ataque al arco rival en el partido entre Uruguay y Argentina por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Ante la selección cubana, el antecedente es positivo porque fue victoria por 88-62 como visitante en el partido que se jugó en marzo de este año. De hecho, ante Argentina se sufrió la primera derrota teniendo en cuenta que los otros dos partidos de la serie —ante Panamá— se habían saldado con victorias por 93-60 y 84-82.

Cabe recordar que en la segunda ronda habrá un nuevo grupo de seis equipos donde los tres primeros se meterán en la Copa del Mundo a disputarse el año próximo, así como también se meterá en la competencia más importante el mejor cuarto de los dos que habrá.