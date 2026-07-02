Joaquín Rodríguez con Ovación: "Estamos muy ilusionados por como estamos jugando y el grupo humano que tenemos"

Uruguay afrontará esta noche su desafío más duro en lo que va de las Clasificatorias, enfrentando a Argentina con todo su potencial. En la previa Ovación habló con Joaquín Rodríguez, que expresó su ilusión y palpitó el duelo ante la albiceleste.

El jugador que defendió al Zaragoza en la temporada de la Liga ACB llegó a disputar las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol con Peñarol y también se refirió a como se encuentra desde lo físico, luego que pasara de estar de vacaciones a jugar una serie tan exigente ante Aguada.

—Se viene un partido contra Argentina muy importante, pero distinto al que supieron ganar en Buenos Aires, ante un plantel más cargado de figuras, ¿cómo viene la preparación y cómo vivieron los días previos?

—Estoy contento de estar una vez más con la selección. Se nos viene un desafío totalmente diferente, frente a una selección argentina con todo su poder, con todos sus jugadores, con todos en gran momento. Va a ser un gran desafío para nosotros. Ojalá que podamos estar todos, que podamos darle pelea y conseguir una victoria.

—Argentina llega con muchos jugadores top de la liga de España, a quiénes te tocó enfrentar fin de semana tras fin de semana. Pero Uruguay tiene herramientas para poder competir e ilusionarse con ese punto, sobre todo por lo que viene demostrando el equipo, ¿no?.

—Sí, sin dudas que la ilusión de ganar no nos la quita nadie. Porque también nos la ganamos al conseguir esa victoria en su cancha. Es cierto que el de Argentina es otro plantel y que ellos vienen además con la sangre en el ojo, vienen a ganar, porque se juegan la ida al Mundial y eso hay que saberlo. Ya tenemos que cambiar la cabeza, cambiar el chip, empezar a entrenar más duro y acostumbrarnos a lo que ellos nos van a plantear. Pero ojalá que sí, ojalá que podamos conseguir la victoria esta noche.

Joaquín Rodríguez en el entrenamiento de la selección de Uruguay en el Antel Arena. Foto: Ignacio Sánchez.

—Te tocó pasar de estar de vacaciones después de una temporada larga en España, a de alguna forma tener una preparación intensa en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol que te tocó jugar con Peñarol, ¿cómo recibiste esa oportunidad y cómo estás físicamente pensando en el partido contra Argentina, después del esfuerzo?

—Estoy muy contento por haber conseguido el objetivo con Peñarol. Fueron unas semanas muy movidas para mí, pero creo que valió la pena, que estuvo bueno. Y en estos días, desde que me incorporé a los entrenamientos estuve recuperando un poco el cuerpo, creo que estaba necesitando recuperar un poco las patas, pero arranqué la preparación con tiempo, a una semana del partido contra Argentina. Acá tengo al “Cone” Bessio (coordinador y preparador físico de las selecciones uruguayas de básquetbol) aparte que confío plenamente en él y me preparó de la mejor manera para llegar bien para el partido contra Argentina.

—¿Desde dónde pensás que se le puede ganar a este equipo de Argentina cargado de figuras?

—Tenemos que tácticamente llevar el partido al terreno donde nosotros queremos, como ya lo hicimos en Argentina. Tenemos que tratar de bajar un poco el ritmo, porque ellos cuando corren y juegan a alta velocidad son peligrosos. Y después necesitamos estar en nuestra mejor versión. Va a ser una Argentina que viene con todo. Vienen en busca de la victoria y nosotros necesitamos estar en un nivel muy alto. Así que hay que prepararse y tratar de dar nuestra mejor versión.

—Te tocó estar en varios procesos de selección, incluso en aquel que quedó muy cerca de clasificar al Mundial de China 2019, ¿por los resultados que tuvo el equipo en el inicio, ganando sus cuatro partidos y el rendimiento que mostró esta selección, que arrastra desde la muy buena AmeriCup, pensás que esta es la chance más clara que tiene Uruguay de retornar a a la Copa del Mundo luego de 41 años? ¿Qué es el proceso que más ilusión genera en la gente?

—Sí, creo que es un comienzo de Clasificatorias que nos da mucha esperanza de clasificar al Mundial la verdad. Estamos todos muy ilusionados además por la manera que estamos jugando, por el grupo humano que tenemos, por lo que todos sentimos por defender esta camiseta. Creo que esto es algo que estamos construyendo desde hace un tiempo y que viene creciendo de muy buena manera.