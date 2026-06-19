Básquetbol: Uruguay reveló los preseleccionados para la ventana de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

La selección de Uruguay de básquetbol ultima detalles de cara a una nueva ventana de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027 y, por ende, dio a conocer la lista de preseleccionados para los duelos ante Argentina y Cuba del 2 y el 6 de julio, respectivamente, en el Antel Arena.

Esa lista que diagramó el entrenador Gerardo Jauri cuenta con 17 basquetbolistas entre los que están: Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife de España), Luciano Parodi (Nacional), Lucas Capalbo (Fibwi Palma de España), Facundo Terra (Defensor Sporting), Joaquín Rodríguez (Peñarol), Santiago Vescovi (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Lucas Rodríguez (Minas Tenis de Brasil), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos de España), Bernardo Barrera (Nacional), Nicolás Martínez (Malvín), Emiliano Serres (Peñarol), Martín Rojas (Peñarol), Gonzalo Iglesias (Biguá), Theo Metzger (Defensor Sporting), Mateo Bianchi (Defensor Sporting), Pablo Gómez (Nacional).

De esa lista se cortarán cinco jugadores para que queda la definitiva de 12 y así preparar los duelos ante la albiceleste y Cuba en su camino a la Copa del Mundo en Qatar 2027.

La Celeste supo vencer a estos dos rivales en condición de visitante. En tal sentido, Uruguay doblegó a la albiceleste por 61-44 en el Estadio Obras Sanitarias en Buenos Aires el pasado 28 de febrero, mientras que a la selección de Cuba la venció 88-62 en el Arena Roberto Durán en Panamá el 2 de marzo.

Cómo está Uruguay en su Grupo

Santiago Vescovi en el gran triunfo de Uruguay frente a Estados Unidos en la AmeriCup 2025 en Nicaragua. Foto: FIBA AmeriCup.

Uruguay lidera el Grupo D de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027 con ocho puntos debido a las cuatro victorias que acumula en la misma cantidad de presentaciones. Es por esto que la Celeste ya está clasificada para la segunda fase en su camino a la Copa del Mundo.

Cabe recordar que la última vez que la Celeste disputó un Mundial de básquetbol fue en España 1986. Por eso, el combinado de Gerardo Gauri se ilusiona con poder cortar esta sequía de 40 años.

Los posibles rivales de Uruguay en la siguiente instancia saldrán del Grupo B en el que ya está clasificado Canadá y los otros tres que pelean por los dos lugares que quedan son Jamaica, Puerto Rico y Bahamas.

Cómo será la segunda ronda de las Eliminatorias para Uruguay

Luciano Parodi ataca con pelota en el partido entre Uruguay y Panamá por las Clasificatorias al Mundial de básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Uruguay pasará a integrar el Grupo E en la segunda fase de las Eliminatorias junto a los tres primeros del Grupo B (hasta el momento, solo Canadá aseguró su clasificación). En ese sentido, los puntos de la primera fase se arrastrarán y los tres mejores posicionados de este Grupo E sellarán su pasaje al Mundial de Qatar 2027.

Además de Canadá y Uruguay, Argentina también está clasificada. Tanto la Celeste como los canadienses lideran el Grupo E debido a que tiene un punto más que la albiceleste por estar invictos.