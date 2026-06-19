Estados Unidos 2-0 Australia en vivo por el Mundial 2026: Alexander Freeman estira la ventaja para los locales

Estados Unidos enfrenta a Australia, a partir de la hora 16:00, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El elenco que dirige técnicamente el argentino Mauricio Pochettino viene de golear 4-1 a Paraguay y busca su segunda victoria en el certamen.

El elenco de Oceanía llega a este encuentro tras doblegar 2-0 a Turquía y va al Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, con el anhelo de poder dar el golpe y sumar tres puntos que lo dejen bien encaminado para su clasificación a los dieciseisavos de final del máximo certamen de selecciones que organiza FIFA.

Mirá el gol 1-0 de Estados Unidos

¡ESTADOS UNIDOS PEGÓ PRIMERO!



Gran corrida de Balogun para el centro y que el defensor de Australia Burgess la meta en su propio arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gy7kzChTp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Estados Unidos 1-0 Australia

Hora: 16:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Felix Zwayer (GER).

Asistentes: Robert Kempter (GER), Christian Dietz (GER).

Cuarto: Katia García (MEX).

VAR: Bastian Dankert (GER) y Hamza El Fariq (MAR).

Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun, Ricardo Pepi. DT: Mauricio Pocehttino.

Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Mathew Leckie, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.

Goles: 11' Cameron Burgess (E).