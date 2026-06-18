Polémica en el Canadá vs. Qatar: el cambio de decisión del árbitro y la roja directa para Homam Al-Amin

Cuando corrían 31 minutos de juego en el partido entre Canadá y Qatar por el grupo B del Mundial 2026 se instaló la polémica a raíz del cambio de decisión del árbitro Cristián Garay.

Tajon Buchanan picó al espacio en busca de la pelota y justo al borde del área cayó al suelo tras la disputa con Homam Al-Amin, el futbolista qatarí, aunque en la revisión de la jugada se percibe un toque sutil sobre su hombro.

De inmediato, el juez chileno sancionó el punto penal, pero cuando el lanzador se preparaba para el remate desde los doce pasos llegó el llamado del VAR. Garay notificó por el altoparlante que finalmente la infracción se dio afuera del área y expulsó de manera directa a Al-Amin.

Un lapso más tarde, cuando corrían 43', el zaguero Derek Cornelius reclamó falta dentro del área rival, pero el juez lo desestimó y le dio continuidad al juego.

La grave lesión de Ismael Koné, mediocampista de Canadá, durante el partido ante Qatar

Ismael Koné, mediocampista de Canadá, retirándose lesionado del partido ante Qatar por el Mundial 2026. Foto: EMILEE CHINN/AFP fotos.

A los 51' del partido Ismael Koné recibió la falta de Assim Madibo, cayó mal y sufrió una grave lesión que de inmediato generó miedo en todo el estadio.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El árbitro Garay pidió asistencia médica, todos sus colegas se acercaron para acompañarlo y lo rodearon con el objetivo de que las cámaras de la transmisión no mostraran la pierna del futbolista, que quedó visiblemente afectada.

El momento en el que Ismael Koné se retira en camilla del partido entre Canadá y Qatar. Foto: FRAN SANTIAGO/AFP fotos.

Finalmente Madibo terminó siendo expulsado y Koné se retiró conmovido en la camilla saludando a los hinchas que estaban presentes, quienes lo aplaudieron en señal de apoyo.

KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS



El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Tiempo después, cuando iban 63', Saliba fue el encargado de anotar el 4-0 y tuvo un gesto para con su compañero lesionado. Se acercó al banco de suplentes, agarró la camiseta con el dorsal 8, perteneciente a Koné, y la levantó con sus brazos mostrándosela a la hinchada.

EL HOMENAJE A KONÉ DE SUS COMPAÑEROS 🥹🫶🏼



Saliba marcó el 4 a 0 y le dedicó el gol a su compañero, recientemente lesionado de gravedad.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qJeldfHVnb — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Jonathan David, la figura de Canadá ante Qatar por el Mundial 2026

Jonathan David, actual delantero de la Juventus, fue figura en el cruce del anfitrión ante Qatar por la segunda fecha. Con sus goles a los 29' y en tiempo de adición del primer tramo fue clave para incrementar la ventaja después del tanto de Cyle Larin, quien había puesto el 1-0 parcial a los 16'.

Ya en el complemento Nathan Saliba convirtió un golazo de tiro libre al colocar la pelota en el palo izquierdo del arquero, que nada pudo hacer después de que rebotara en el palo e ingresara.

El quinto del local llegó tras un intento de despeje de Mohammed Manai, volante de Qatar, quien terminó anotando en contra.