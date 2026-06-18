Dónde ver Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: hora y qué canales transmiten el choque clave del Grupo C

Brasil y Haití se enfrentarán el viernes 19 de junio de 2026, a la hora 21:30, por el Grupo C del Mundial 2026. El partido se jugará en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos.

Brasil llegará luego de empatar 1-1 ante Marruecos, en un partido en el que empezó abajo por el gol de Ismael Saibari y lo igualó Vinicius Junior, asistido por Bruno Guimarães. Haití, por su parte, vendrá de caer 1-0 frente a Escocia, con tanto de John McGinn. Con ese panorama, la selección brasileña buscará sumar de a tres para acomodarse en el grupo, mientras que el equipo caribeño necesitará reaccionar para no quedar comprometido.

Dónde ver el partido entre Brasil y Haití

Desde Uruguay, el encuentro se podrá seguir por dónde ver habitual del torneo: DSports en televisión por cable y DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026, por lo que también será una alternativa para ver el cruce entre brasileños y haitianos. También se puede ver por Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Brasil y Haití a la segunda fecha por el Grupo C

En el historial entre ambas selecciones, los enfrentamientos favorecen por completo a Brasil: jugaron tres partidos, con tres triunfos brasileños. En esos cruces, Brasil acumuló 17 goles y Haití no pudo convertir.

Vinícius Jr. de la selección de Brasil celebrando gol. Foto: Kevin C. Cox/AFP

En este Mundial, Brasil ya mostró capacidad de respuesta al igualar ante Marruecos después de quedar en desventaja, aunque también terminó con amonestaciones para Casemiro y Roger Ibañez. Haití, en cambio, todavía no convirtió en el torneo y sufrió una derrota ajustada ante Escocia, en un partido en el que Jean-Ricner Bellegarde recibió tarjeta amarilla.

La historia mundialista también marca diferencias. Brasil es una potencia histórica: juega torneos internacionales desde 1914, fue fundador de la CONMEBOL en 1916 y es la única selección que participó en todas las Copas del Mundo, con cinco títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. A nivel continental y global, además, suma nueve Copas América y cuatro Copas Confederaciones.

Haití representa a la Concacaf y tiene en Alemania 1974 su antecedente mundialista más importante antes de esta clasificación al torneo de 2026. Su palmarés incluye la Copa CONCACAF de 1973, antecedente de la actual Copa Oro, y dos Copas del Caribe, obtenidas en 1979 y 2007. Ante un rival de enorme tradición, buscará competir y mantenerse con vida en el grupo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.