Dónde ver Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026: duelo clave del Grupo D en Santa Clara por puntos urgentes

Turquía y Paraguay se enfrentarán el sábado 20 de junio de 2026 a la hora 00:00 por el Grupo D del Mundial 2026. El partido se jugará en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, Estados Unidos.

El cruce llegará con los dos equipos presionados por sumar luego de una primera fecha adversa. Turquía viene de perder 2-0 ante Australia, mientras que Paraguay cayó 4-1 frente a Estados Unidos en un partido que se le hizo cuesta arriba desde el arranque. Por eso, el encuentro asoma como una oportunidad clave para recuperar terreno en el grupo.

Dónde ver el partido entre Turquía y Paraguay

Para los hinchas en Uruguay que quieran saber dónde ver el partido, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable, por DGO, Flow, DAZN y AUF.TV vía streaming, y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Abdulkerim Bardakci de Turquía y Tete Yengi de la selección de Australia. Foto: Bob Frid/EFE

Cómo llegan Turquía y Paraguay al partido del Grupo D

El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones registra un solo antecedente: fue empate.

En su debut en este torneo, Turquía no pudo convertir ante Australia y recibió dos goles: Nestor Irankunda abrió el marcador a los 27 minutos y Connor Metcalfe lo cerró a los 75. Además, Yunus Akgün fue amonestado sobre el final, una señal de un cierre incómodo para el conjunto europeo.

Paraguay, en tanto, tuvo una noche cuesta arriba ante Estados Unidos: empezó abajo por un gol en contra de Damian Bobadilla a los 7 minutos, recibió tantos de Folarin Balogun a los 31 y 45+5, descontó mediante Mauricio a los 73 con asistencia de Julio Enciso y sufrió el 4-1 definitivo de Gio Reyna en el 90+8. También terminó con cinco amonestados: Juan Cáceres, Miguel Almirón, Diego Gómez, Alex Arce y Júnior Alonso.

Jugadores de la selección de Paraguay se retiran del campo de juego tras la derrota frente a EE.UU. Foto: Jamie Squire/AFP

La selección turca llega con el respaldo de una historia que incluye el tercer puesto en el Mundial de 2002 y campañas fuertes en Europa, como aquella semifinal de la Eurocopa 2008. Paraguay, representante tradicional de Conmebol, sostiene su identidad competitiva con dos Copas América y el recuerdo de los cuartos de final en Sudáfrica 2010 como punto más alto en Copas del Mundo.

Con ese panorama, el partido tendrá peso directo en la pelea por acomodarse en el Grupo D. Turquía necesitará corregir su producción ofensiva, mientras que Paraguay deberá mejorar en defensa sin perder la reacción que mostró en el complemento ante Estados Unidos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.