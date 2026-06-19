Lionel Messi encabeza el 11 de la primera fecha del Mundial 2026: Cabo Verde el de más representantes
Las valoraciones de Sofacore determinaron los mejores en los debuts de las 48 selecciones el la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. El astro argentino recibió un puntaje perfecto.
Sofascore dio a conocer el 11 ideal de la primera fecha del Mundial 2026. El equipo lo encabeza Lionel Messi con un puntaje perfecto, mientras que Cabo Verde fue el que más representantes tuvo. La revelación, metió a dos representantes gracias al empate 0-0 ante España, el gran batacazo de la fecha.
La aplicación elaboró su oncena en función de la valoración de cada uno de los jugadores en los debuts de cada una de las 48 selecciones en la Copa del Mundo. Indiscutiblemente el hombre del inicio de la competencia fue el "10" argentino, que se llevó precisamente un 10 en su partido gracias al hat-trick que anotó en el triunfo 3-0 ante Argelia, con el que igualó además a Miroslav Klose como el máximo artillero de la historia de la competición.
El segundo mejor valorado fue Vozinha. El arquero que se dio a conocer por su espectacular partido frente a España dejó su arco en cero gracias a siete atajadas. Con un puntaje de 9.8 se quedó con el arco del equipo que comparte junto a su compatriota, Diney. El defensor central recibió un 8.5 de valoración gracias a 18 contribuciones defensivas, donde destacan ocho despejes y 5/6 duelos ganados.
Ramin Rezaeian completa el podio. El iraní fue valorado con un puntaje de 9.2, repartió una asistencia, dio tres pases claves y tuvo buenas acciones defensivas por el lateral derecho en el partido en el que su equipo igualó 2-2 con Nueva Zelanda.
Pedri fue el mejor valorado en la media cancha. El volante de Barcelona repartió 82 pases en campo contrario, con una efectividad del 86%, generó una gran chance y dio cinco pases claves. Fue el mejor de su equipo pese a que no pudo romper la igualdad frente a Cabo Verde.
En la delantera acompañan a Messi dos jugadores que anotaron dos goles en su debut. Folarin Balogun completó un enorme partido en la goleada 4-1 de Estados Unidos frente a Paraguay y convirtió ambos tantos con apenas 0.47 goles esperados. La estadística para Elijah Just fue aún mejor. El neozelandés anotó los dos goles de su selección frente a Irán con apenas dos disparos y un 0.37 de goles esperados.
El 4-3-3 seleccionado por Sofascore lo componen: Vozinha (Cabo Verde); Ramin Rezaeian (Irán), Diney (Cabo Verde), Nico Schlotterbeck (Alemania), Richie Laryea (Canadá); Pedri (España), Hwang In-beom (Corea del Sur), Yasin Ayari (Suecia); Lionel Messi (Argentina); Falorin Balogun (Estados Unidos), Elijah Just (Nueva Zelanda).
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