El insólito blooper del arquero de Corea del Sur que le dio la ventaja y clasificación a México

Por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 se enfrentaron los dos ganadores de la primera fecha: México y Corea del Sur. Un partido decisivo por la clasificación a la siguiente fase ya que el ganador alcanza los seis puntos y abrocha su lugar en los 16avos de final. Quizás por eso fue tan cerrado desde el primer minuto y, en lugar de atacar como lo hicieron en sus respectivos estrenos, especularon con el cero en el arco más allá del primer tiempo.

El gol no se veía por ningún lado, pero la selección centroamericana encontró la ventaja a los 5' del complemento gracias a un blooper del arquero asiático, Kim Seung-gyu, que se topó con un compañero y le dejó el gol servido a Luis Romo.

La secuencia fue así: desde la banda izquierda, Julián Quiñones tiró un centro al área pero demasiado alto y llovido. Parecía una pelota fácil de embolsar para Kim Seung-gyu, que de hecho estiró los brazos y atrapó el balón en el aire sobre el punto penal. Pero antes de caer, chocó con su compañero Gi-Hyuk Lee —stopper izquierdo— y ambos fueron al suelo.

La pelota se le escapó de las manos y fue Luis Romo el oportunista que, sin pensarlo dos veces, remató de primera para adelantar a México en el marcador. Con el arco vacío, la pelota entró picando por el centro, ante las miradas incrédulas de los coreanos alrededor.

MÉXICO APROVECHÓ EL ERROR Y ABRIÓ EL MARCADOR



Kim Seung-Gyu chocó con un compañero cuando fue a cortar un balón aéreo y Luis Romo cazó el rebote para marcar el 1-0 ante Corea del Sur.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40reO8S1Sp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

México vs. Corea del Sur

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Édson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Gi-Hyuk; Lee Young-woo Seol, Hwang In-beom, Seung Ho Paik, Kim Moon-hwan; Kang-in Lee, Jae-sung Lee; Son Heung-min. DT: Myung-bo Hong.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolás Tarán (URU).

VAR: Alexander Guzmán (COL).